Roland-Garros 2021 : Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut remportent le tournoi de double pour la deuxième fois

Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont dominé Alexander Bublik et Andrey Golubev en finale du double messieurs, samedi. Ils décrochent un deuxième titre à Roland-Garros.

Et de cinq titres en Grand Chelem ! Trois ans après leur dernier sacre porte d'Auteuil, les Français Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut (têtes de série numéro 6), grandement aidés par les encouragement du public, ont soulevé une deuxième fois le trophée à Roland-Garros, samedi 12 juin. Ils sont venus à bout, en 2h09 de jeu, des Kazakhstanais Alexander Bublik et Andrey Golubev (4-6, 7-6, 6-4).

L'émotion de Nico et P2H lors de la cérémonie de la remise des trophées... Partagée avec @MpetshiG et @ArthurFils1 les vainqueurs du double juniors ! @RolandGarros pic.twitter.com/7zSf7bQXVJ — FFT (@FFTennis) June 12, 2021

Pourtant, la paire française a mis beaucoup de temps avant de rentrer dans son match et de parvenir à installer son jeu. Le premier set a été largement dominé par leurs adversaires.

Un public déchaîné

Mais à l’image de la demi-finale, les Français n’ont rien lâché, même dos au mur. Alors que la paire kazakhstanaise servait pour le match à 5-4, les tricolores ont fait preuve d’une grande résistance et ont repris en main la rencontre. Porté par un public déchainé, le duo français a totalement dominé le tie-break (7-1), grâce à des qualités exceptionnelles au filet.

Embarqués par la ferveur émanant du court Phillipe-Chatrier, les Français ont ensuite gardé les commandes de la finale. Pour cela, ils ont pu compter sur un excellent service, avec 76% de points inscrits sur première balle... avant d'exhulter en communion avec les spectateurs survoltés. Et de faire résonner, au moins une fois, la Marseillaise porte d'Auteuil.