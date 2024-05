Direct OL-PSG : un dernier titre pour Kylian Mbappé avant de partir ? Suivez l'avant-match de la finale de la Coupe de France

Un dernier trophée pour Kylian Mbappé avec le PSG ou un énième exploit pour l'OL ? Les Lyonnais et les Parisiens se retrouvent samedi 25 mai à 21 heures au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq pour conclure leur saison. Les deux équipes ont déjà une qualification européenne en poche, mais le PSG veut terminer sa saison en beauté et offrir un dernier trophée au capitaine de l'équipe de France avant son départ. Quant à l'OL, la saison est déjà réussie après une folle remontée au classement, mais remporter un trophée serait une consécration après douze ans de disette.

Kylian Mbappé, ciao l'artiste !

Kylian Mbappé dispute ce samedi son dernier match avec le PSG. Après sept saisons passées dans le club de la capitale, le capitaine de l'Equipe de France dira au revoir aux supporters parisiens à l'issue de la finale contre l'OL. Et quoi de mieux pour le meilleur buteur de l'histoire du PSG que de remporter un 15e trophée avec son club en guise d'adieu. Absent des terrains depuis la défaite au Parc des Princes face à Toulouse le 12 mai, Kylian Mbappé aimerait finir en beauté, avant de quitter la France.

L'OL attend un trophée depuis 12 ans

Auteurs d'une deuxième partie de championnat exceptionnelle, les hommes de Pierre Sage sont remontés de la 18e à la 6e place, et ils peuvent conclure leur saison en apothéose. Ils sont déjà qualifiés pour la prochaine Ligue Europa grâce à leur classement en Ligue 1, et une victoire en finale de Coupe de France serait la cerise sur le gâteau. D'autant plus que l'OL n'a plus remporté de titre depuis son Trophée des champions en 2012, quelques mois après sa victoire en Coupe de France contre Quevilly.

Le triplé national pour le PSG ?

Après son 12e titre de champion de France et sa victoire dans le Trophée des champions en janvier face à Toulouse, le PSG peut faire la passe de trois en cas de succès en Coupe de France. Si les parisiens sont largement au-dessus du lot sur le plan national depuis le rachat des Qataris en 2011, ils n'ont réalisé ce triplé que quatre fois (2015, 2016, 2018 et 2020) en 12 saisons. Les Parisiens ont l'occasion de garnir un peu plus l'armoire à trophées, même si cela n'effacera pas l'élimination douloureuse face au Borussia Dortmund en demi-finales de Ligue des champions.