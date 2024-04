Direct F1 : la course va reprendre après le drapeau rouge, le Top 9 inchangé... Suivez le Grand Prix du Japon

Stoppé dans sa série d'invincibilité par des freins défaillants à Melbourne, Max Verstappen veut vite retrouver ses bonnes habitudes. Le Néerlandais est en pole position du Grand Prix du Japon dimanche 7 avril, sur un de ses circuits préférés du calendrier. Le triple champion du monde en titre devance son coéquipier Sergio Pérez au départ, pour un possible redressement de l'écurie. Le Mexicain n'avait pas non plus brillé il y a deux semaines lors du Grand Prix d'Australie, terminant à la 5e place.

Red Bull amène des évolutions techniques au Japon, et espère désormais qu'elles porteront leurs fruits pour repousser Ferrari. La Scuderia avait signé un doublé, Carlos Sainz devant Charles Leclerc, il y a deux semaines, et semble avoir pour l'instant réduit l'écart. Leclerc aura toutefois fort à faire ce dimanche après avoir manqué ses qualifications (8e). La course au podium s'annonce intense puisqu'outre Red Bull et Ferrari, McLaren avec Lando Norris (3e) et Oscar PIastri (6e), Aston Martin avec Fernando Alonso (5e) ou Mercedes (Lewis Hamilton 7e) semblent en mesure de se mêler à la bagarre. Plus loin, Alpine testera en course des modifications dans l'espoir de remonter dans la hiérarchie, et pourquoi pas décrocher un premier point en 2024. Suivez la course en direct.