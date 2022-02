Le Grand Ballet de Kiev termine ses dernières représentations en France et fait face à un avenir incertain

Danse féerique et aérienne, l’interprétation du Lac des cygnes par le Grand Ballet de Kiev est sublime, mais résonne avec une dimension particulière. Difficile d’oublier pour les danseurs qu’à des dizaines de kilomètres de là, leur pays est en proie à la guerre contre la Russie.



“Bien sûr, nous traversons une période difficile, mais nous sommes des professionnels et nous devons faire notre travail comme il faut, pour apporter un moment de bonheur au public, et ce, malgré notre émotion”, explique Vladislav Bondeur, danseur du Grand Ballet de Kiev. La famille de Vladislav est en sécurité pour le moment, mais le jeune danseur souhaite les retrouver au plus vite. “Je veux de tout mon cœur que ce conflit se termine le plus rapidement possible”, espère-t-il.

Un retour incertain

En tournée depuis le 3 janvier dans toute la France, la troupe du Grand Ballet de Kiev aurait dû repartir en Ukraine début mars, après leurs deux dernières dates, à Colmar et Rouillac. Mais face à l’aggravation des conflits, l’espace aérien de l’Ukraine est totalement bloqué et les routes embouteillées par les civils qui fuient les zones d’affrontements. Leur retour semble incertain. “Le bus retournera en Pologne à Varsovie et on va essayer de passer de l’autre côté de la frontière ukrainienne”, explique Youri Kovalev, gérant de la tournée du Grand Ballet de Kiev.



Show must go on

Malgré la situation, la troupe maintient ses dernières dates de représentations de l’œuvre de Tchaïkovski. Un courage salué par le public “je suis très émue d’être là ce soir pour voir ce beau spectacle et surtout pour les encourager encore plus car il faut avoir du courage en sachant ce qu'il se passe chez eux d’être sur scène”, explique une spectatrice.

La troupe de Kiev continuera de danser et d'émerveiller ses spectateurs jusqu'au 1er mars, avant de tirer sa dernière révérence.

"Lac des cygnes", le Grand Ballet de Kiev, dernières dates.