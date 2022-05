Germain Louvet raconte sa vie de danseur étoile dans "Des choses qui se dansent"

Petit-fils de paysan, danseur étoile et maintenant auteur. Malgré son jeune âge, Germain Louvet continue de briller et se dévoile dans un livre autobiographique.

Âgé de 28 ans aujourd’hui, le danseur Germain Louvet n’en a que 23 lorsqu’il est nommé au titre suprême de danseur étoile de l’Opéra de Paris. Ce passage de sa vie marque aussi le début de son ouvrage Des choses qui se dansent (Éditions Fayard).



C’est le 28 décembre 2016, alors qu’il interprète le rôle principal de Siegfried dans le Lac des Cygnes de Rudolf Noureev, que Germain Louvet rentre dans l’histoire de l’Opéra de Paris. "Pour moi, c’était absolument féérique", raconte le danseur pour qui ce rêve absolu est loin d’être une fin, mais au contraire une nouvelle vie qui commence.

Le "langage magnifique" de la danse au profit d’une "parole libre"



Dans son récit, il dépeint sa vie, sa réalité dans une institution et un milieu exigeant. La pression, les humiliations et les doutes rythment le parcours du jeune artiste, qui ne compte pas cacher les difficultés de la vie d’un danseur dans son ouvrage.

Mais Germain Louvet raconte également le plaisir de la danse "ce langage magnifique" qui demande, comme beaucoup de disciplines artistiques, de la rigueur et une passion.



Le jeune homme aborde aussi son homosexualité par le biais de ce récit, qu'il ne voit pas comme un plaidoyer, mais comme une "parole libre". Le danseur est à l’affiche du ballet La Bayadère jusqu’au 6 mai à l’Opéra Bastille.