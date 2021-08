Vuelta 2021 : Magnus Cort Nielsen prend sa revanche lors de la 12e étape, Odd Christian Eiking reste en rouge

Dans une chaleur étouffante, avec des températures qui sont montées jusqu'à 41 degrés, Magnus Cort Nielsen (EF Education-Nippo) s'est imposé au pied de l’Alto del 14% (7,2km à 5,6%) jeudi 26 août devant Andrea Bagioli (Deceuninck - Quick Step) et Michael Matthews (Team BikeExchange). Bien amené par sa formation, le Danois a pris sa revanche après après avoir vu la victoire lui échapper mercredi à 300m de la ligne d’arrivée. C’est la deuxième victoire de Cort Nielsen sur cette Vuelta, sa cinquième sur le Tour d'Espagne après ses succès en 2020 et 2016.

Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) a conservé son maillot rouge au terme d’une étape où les favoris n’ont pas bougé. À noter tout de même que Primoz Roglic (Jumbo-Visma), actuel 3e du général, et Adam Yates (Ineos-Grenadiers), 8e, ont été pris dans une chute. Sans conséquences pour les deux coureurs qui ont pu réintégrer le peloton et terminer la course sans perdre de temps.