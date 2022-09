Vuelta 2022 : Remco Evenepoel s'adjuge son premier grand tour, Juan Molano remporte la dernière étape à Madrid

Premier véritable test et première réussite pour Remco Evenepoel. Le jeune grimpeur de la formation Quick-Step Alpha Vinyl a remporté, dimanche 11 septembre, son premier grand tour en s'adjugeant la Vuelta 2022. Le Belge, qui porte le maillot de leader depuis la 6e étape, a passé tous les tests en montagne et a mis fin à l'hégémonie de Primoz Roglic, qui a abandonné à la suite de sa chute lors de la 16e étape, et qui régnait depuis trois ans sur le Tour d'Espagne. Au final Evenepoel devance deux Espagnols, Enric Mas (Movistar) et Juan Ayuso (UAE Team Emirates).

C'est le premier sacre d'un coureur belge sur un grand tour depuis 44 ans. A 22 ans, le prodige de la Quick-Step Alpha Vinyl confirme ainsi les promesses d'une carrière qui s'annonce étincelante. Celles d'Alejandro Valverde et de Vincenzo Nibali, deux légendes du peloton, ont quant à elles pris fin sur la dernière étape de ce Tour d'Espagne.

Le dernier tracé, sans difficulté entre Las Rozas et Madrid, a par ailleurs logiquement sacré une dernière fois un sprinteur. Au terme d'une dernière ligne droite houleuse, c'est finalement Juan Molano (Team UAE Emirates) qui s'est imposé devant le maillot vert, Mads Pedersen (Trek-Segafredo), et son coéquipier Pascal Ackermann.