La première étape du Tour de France 2021 n'a pas été de tout repos pour le peloton qui a été pris dans deux chutes massives en moins de 50 kilomètres. La deuxième, à 8 kilomètres de l’arrivée, n'a pas, cette fois, été causée par une spectatrice mais a eu lieu dans une partie descendante.

Christopher Froome, Richie Porte et Warren Barguil ont été pris dans la chute tout comme Greg Van Avermaet, Bryan Coquard et Marc Hirschi. Le Britannique de la formation Israel-Start Up Nation, quatre fois vainqueur de la Grand Boucle, paraissait particulièrement touché même s'il a pu terminer la course à plus de 14 minutes de Julian Alaphilippe.