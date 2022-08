Une course plutôt calme et une médaille d'argent française. Le cycliste Arnaud Démare a pu savourer une belle deuxième place dans l'épreuve sur route des Championnats européens à Munich (Allemagne), dimanche 14 août. Après un très bon travail de l'équipe de France pour emmener son sprinteur, le final de la course a été un peu plus compliqué. L'attaque des Italiens dans le dernier kilomètre a notamment obligé le Tricolore à se débrouiller seul. Il a tout de même réussi à disputer le sprint, où il s'est incliné face au Néerlandais Fabio Jakobsen.

Un résultat à l'image de sa saison

Déjà vainqueur d'une étape sur le Tour de Pologne le 5 août dernier, le Français confirme sa bonne forme du moment. Meilleur sprinteur du Tour d'Italie, Arnaud Démare a une fois de plus fait parler sa solidité et sa vitesse, même si le coureur de la Groupama FDJ aurait sans doute rêvé de monter sur la plus haute marche du podium au terme de ces 207,9 km. Mais le revenant Fabio Jakobsen, vainqueur de la 2e étape du Tour cette année, est bien les des hommes forts du sprint mondial cette saison.