Vélo : la France est-elle retardataire en Europe ?

Les Français sont malgré tout en progrès. Ils se mettent de plus en plus au vélo. "Les ventes sont en hausse, mais seuls 22% de Français enfourchent un vélo au moins une fois par an. Cela paraît peu, mais il y a beaucoup de disparités. La part du vélo est seulement de 3% à Paris alors qu'elle est de 15% à Strasbourg (Bas-Rhin) ou de 12% à La Rochelle (Charente-Maritime)", explique Simon Ricottier.

31% des trajets sont faits à vélo à Copenhague

En terme de vélo, il y a des villes modèles en Europe. "13% des trajets sont réalisés à vélo à Berlin (Allemagne). À Amsterdam (Pays-Bas), c'est 22% et 31% à Copenhague. Au Danemark, il y a 5,6 millions d'habitants et 4,5 millions de vélos. C'est presque un vélo par personne. Pourtant en France, les entreprises peuvent encourager leurs salariés à venir travailler à vélo. La loi date de 2015 et le salarié reçoit 25 centimes par kilomètre parcouru, mais très peu d'entreprises l'appliquent. Des députés voudraient la rendre obligatoire", conclut le journaliste.

