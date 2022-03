Tirreno-Adriatico : revivez la victoire du Français Warren Barguil lors de la cinquième étape

Un an après sa victoire du Tour du Limousin, Warren Barguil a repris des couleurs, vendredi 11 mars, en remportant la cinquième étape de Tirreno-Adriatico. Après avoir rattrapé l'échappée à 92 kilomètres de l'arrivée, le cycliste français de l'équipe Arkéa-Samsic a été le plus solide et n'a pas laissé le peloton revenir sur lui. Entré seul en tête à Fermo, Barguil devance Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix) et Simone Velasco (Astana Qazaqstan Team), qui complètent le podium.