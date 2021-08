Tour du Limousin 2021 : Warren Barguil remporte le classement général final, Erik Fetter enlève la dernière étape

Quinze derniers kilomètres en forme de chemin de croix pour Dorian Godon. Confortable leader du Tour du Limousin après son succès sur la 2e étape, le coureur d'AG2R Citroën a tout perdu vendredi 20 août, sur l'ultime étape. Lâché dans les petites ascensions menant à Limoges, Godon cède sa tunique jaune à Warren Barguil (Arkéa-Samsic) qui remporte ce Tour du Limousin 2021... dans la même seconde que Franck Bonnamour (B&B Hotels).

À égalité parfaite au regard du chronomètre, les deux hommes ont été départagés en additionnant leurs résultats sur les quatre étapes. Et à ce jeu-là, "Wawa" avait le plus petit total. Le Breton remporte sa 6e victoire chez les professionnels, et la première sur une course par étapes.

Youhouuu ! Warren Barguil remporte le Tour du Limousin 2021 !!! pic.twitter.com/TppTuFknmm — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) August 20, 2021

La dernière étape est revenue à Erik Fetter (Eolo-Kolmeta) devant son coéquipier (et vainqueur du Tour du Limousin 2020) Luca Wackermann et le Français Valentin Madouas (Groupama-FDJ).