DIRECT. Tour du Limousin 2021 : suivez la 2e étape

Deuxième étape du Tour du Limousin entre Agonac et Payzac, mercredi, avec un parcours encore une fois accidenté.

Après une première étape remportée par Christophe Laporte sur un parcours vallonné, rebelote entre Agonac et Payzac, mercredi 18 août. Trois côtes de deuxième catégorie réparties sur les 172 kilomètres de course sont à l'affiche avec la côte du Moulin du Pont (2,0 km à 6,6 % de moyenne), la côte du Pervendoux (2,8 km à 6,2 %) et celle de Charoncle (1,2 km à 7,7 %). De quoi animer le scénario de la journée sur des routes de Dordogne propices aux nombreuses attaques de baroudeurs audacieux.