Tirreno-Adriatico : le Français Warren Barguil s'impose en solitaire dans un final taillé pour les grimpeurs

Depuis deux jours, il avait des fourmis dans les jambes. Après s'être immiscé dans la bonne échappée jeudi, Warren Barguil a remporté la cinquième étape du Tirreno-Adriatico, vendredi 11 mars, entre Sefro et Fermo.

Présent dans le groupe d'échappés parti dès le 55e kilomètre, le Breton n'a eu de cesse d'animer la course. Il s'est envolé tout seul vers la victoire finale, à cinq kilomètres de l'arrivée, dans les pourcentages les plus rudes de l'étape du jour.

Pogacar toujours leader

Il y a d’abord eu une première tentative de dynamiter ce groupe de 12 coureurs partis aux avant-postes. A ce moment-là, seul Benjamin Thomas est parvenu à se mettre dans les roues de Warren Barguil. Le duo tricolore n'a pour autant jamais réussi à creuser l'écart, tout en laissant entrevoir de belles promesses pour le coureur breton, visiblement dans un bon jour. Lorsque le leader du général, Tadej Pogacar, et son dauphin, Remco Evenepoel, sont partis en contre-attaque, Barguil a placé une nouvelle attaque, cette fois décisive.

“J’avais regardé le final et j’avais prévu d’être là parce qu’il était fait pour moi, a expliqué le vainqueur du jour sur les antennes d'Eurosport à l'issue de l'étape. Je me suis retrouvé dans l’échappée, j’ai eu un bon feeling, j’ai essayé d’y aller tout seul. J’attendais vraiment le bon moment, j’ai senti que la vitesse diminuait et j’ai décidé d’y aller” .

Au général, Tadej Pogacar conserve son maillot bleu de leader, devant Remco Evenepoel (+9") et Thymen Arensman (+43"). Encore présent sur le podium le matin même, l'Italien Filippo Ganna se retrouve sorti du Top 10.