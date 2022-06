Tour de Suisse : "Cette victoire représente beaucoup pour moi", se réjouit Thibaut Pinot, "confiant" à deux semaines du départ du Tour de France

Engranger un maximum de confiance. Après "un début de semaine compliqué", selon ses mots, Thibaut Pinot s'est rassuré, samedi 18 juin, en remportant la 7e étape du Tour de Suisse. Devant dès le début de la journée, le coureur de la Groupama-FDJ a joué et gagné. Au pied du Malbun, le Français s'est laissé décrocher avant de revenir au train sur les hommes de tête, Alexey Lutsenko (Astana) et Ion Izagirre (Cofidis).

"Cette victoire représente beaucoup car pour moi le Tour de Suisse est l'une des plus belles courses de la saison, c’est un endroit particulier pour moi. C’est une victoire qui confirme tout le travail qui a été fait depuis le début de saison", se réjouissait-il à l'issue de sa victoire, la seconde de la saison pour le coureur de Groupama-FDJ. "Il faisait tellement chaud que je ne voulais surtout pas me mettre dans le rouge. J’ai pris un risque et au final tous ceux qui ont roulé fort au pied l’ont payé sur la fin. Je pense que ma tactique était la bonne", a analysé le Franc-Comtois, qui se félicitait d'avoir levé les bras malgré une chaleur écrasante : "Pour moi, gagner sous 35°C, c’est important." La veille, il avait bouclé la journée aux côtés des favoris, une position qui l'avait conforté sur son bon état de forme.

Sérénité et confiance

Cette victoire, après celle sur le Tour des Alpes, tombe à point nommé, à deux semaines du départ de la Grande Boucle, à Copenhague (Danemark), le 1er juillet. "Ça permet d'être serein jusqu'au départ du Tour de France, où on aura pour objectif de gagner des étapes. C'était donc important d'arriver vraiment confiant." Débarrassé de la pression de viser une bonne place au classement général, Thibaut Pinot a coché plusieurs étapes, notamment celle de la Planche des Belles Filles.