Cyclisme : Thibaut Pinot remporte un succès salvateur sur la dernière étape du Tour des Alpes

Plus de mille jours après son dernier succès sur les pentes du Tourmalet durant le Tour de France 2019, Thibaut Pinot s'est adjugé une nouvelle victoire, vendredi.

La victoire lui a échappé d’un souffle lors de la 4e étape du Tour des Alpes. Présent dans l’échappée, le coureur de la Groupama-FDJ, Thibaut Pinot, a laissé couler quelques larmes de frustration après avoir été rejoint et déposé par Miguel Angel Lopez (Astana) dans le dernier kilomètre jeudi. Sera-t-il capable de se remobiliser pour prendre sa revanche lors de la 5e étape, vendredi 21 avril ? C’est l'une des questions du jour.

Bardet à deux secondes du maillot de leader

L'attention se portera également sur un autre Français. Romain Bardet (Teal DSM) deuxième du général et troisième jeudi, a l’occasion de frapper un gros coup sur cette étape longue de 114 kilomètres autour de Lienz, dans le tyrol autrichien. Il n’a plus que deux secondes de retard sur le leader du classement général, Pello Bilbao (Bahrain- Victorious). Pour cette dernière journée de course, il a une belle opportunité de remporter cette courses à étapes.