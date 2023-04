Cyclisme : Tadej Pogacar, "c'est le Eddy Merckx de notre époque", confie-t-on dans le peloton

Le cycliste slovène a rajouté, dimanche, à son palmarès le Tour de Flandres après avoir déjà remporté notamment le Tour de France et de Lombardie. Une question se pose au lendemain de cet exploit, jusqu'où peut aller Pogie alors qu'il n'a que 24 ans ?

À chaque course, Tadej Pogacar, surnommé "Pogie", écrit un peu plus sa légende et celle de son sport. Le cycliste slovène a remporté en solitaire, dimanche 2 avril, la 107e édition du Tour des Flandres. Il est devenu seulement le 3e coureur de l'histoire à remporter cette course, appelée "De Ronde", et le Tour de France, l'égal de Louis Bobet et du "Cannibal" Eddy Merckx.

Tadej Pogacar adoubé en personne par Eddy Merckx qui le présente comme un champion à part. Mathieu van der Poel, son dauphin dimanche, en parle comme d'un "phénomène". Pogie, c'est le "lutin", le pur grimpeur poids plume, mais qui sait aussi dompter les pavés et qui laisse pantois tous les autres coureurs. "C'est un coureur exceptionnel, déclare le Suisse Stefan Küng, 6e du Tour de Flandres. Très à l'aise sur le vélo, il arrive bien à se placer. Évidemment, physiquement, il est juste au-dessus de tout le monde."

Deux grandes classiques encore à gagner

Dans ces conditions, Cédric Vasseur, le manageur de la Cofidis, ne voit pas vraiment quelle course pourrait encore résister au Slovène de 24 ans : "Il n'y a pas grand-chose à faire face à un coureur aussi fort. Il a gagné le Tour de France, la Lombardie, Liège-Bastogne-Liège... C'est le Eddy Merckx de notre époque."

Le coureur slovène est en effet déjà double vainqueur du Tour de France en 2020 et 2021, de Liège-Bastogne Liège en 2021, et des Tours de Lombardie 2021 et 2022. Il ne lui reste plus que deux grandes classiques à glaner : Milan-San Remo et Paris-Roubaix. "Cette année, c'est un peu tard, ce ne sera pas possible", estime Pogie.

"Ce sont deux courses encore plus difficiles à gagner et un sacré challenge. Mais allez, défi accepté !" Tadej Pogacar, cycliste

Avant d'ajouter, facétieux : "Si je prenais ma retraite maintenant, je serais déjà fier de ma carrière." Dans toute l'histoire du cyclisme, un seul coureur a réussi à remporter le Tour de France et les cinq monuments : un certain Eddy Merckx.