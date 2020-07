Seniors : prendre des cours de vélo pour se remettre en selle

À 64 ans, Dila Erbilgin a un objectif : aller au travail en vélo. Mais après cinquante ans sans pédaler, les automatismes ont disparu. "Pédaler, ça ne s'oublie pas. Mais sortir en circulation, se sentir à l'aise avec les voitures, c'est complètement différent", explique le sexagénaire. Alors, avec Vincent, son moniteur, ils ont cherché le parcours le plus sécurisé possible jusqu'à la clinique où travaille Dila.

Revoir les fondamentaux

La vente des cycles et accessoires a augmenté de 114% durant les trois dernières semaines de mai et c'est le boom des vélo-écoles. "Il y a une vraie demande, elle existe au niveau national, on l'a vu dernièrement. Certaines personnes veulent aller rouler avec les enfants, mais s’aperçoivent qu'ils n'ont pas fait de vélo depuis 40 ans", explique Vincent, moniteur de VTT. Depuis la crise du Covid-19, de plus en plus d'adultes souhaitent se remettre en selle. Vous pouvez profiter d'une aide à la remise en selle et vous avez jusqu'au 31 décembre pour profiter des 50€ d'aide à la réparation de votre vélo.