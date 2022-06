Tour de France 2022 : Romain Bardet annonce sa participation à la Grande Boucle

Plus de trois semaines après son abandon sur le Giro, Romain Bardet a mis fin au suspense. Le coureur cycliste français, a confirmé lundi 13 juin sa participation à l'édition 2022 du Tour de France. "Je suis très heureux d'annoncer que je vais m'aligner au Tour avec Team DSM. J'ai hâte d'être au grand départ de Copenhague", a informé l'Auvergnat sur Twitter.

Really excited to announce that I will line up at @LeTour with @TeamDSM.

Can’t wait to be at the Grand Depart in Copenhagen in a few weeks @Webex ! pic.twitter.com/W1ieUCPQy2