Mondiaux sur piste 2022 : revivez la démonstration de Benjamin Thomas et Donavan Grondin sur la course du Madison

Une véritable démonstration de force. Les Français Benjamin Thomas et Donavan Grondin ont remporté le titre mondial sur l'épreuve du Madison, dimanche 16 octobre, au vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il s'agit de la troisième médaille d'or de l'équipe de France dans ces Mondiaux de cyclisme sur piste, après Mathilde Gros en vitesse et Marie-Divine Kouamé sur le 500 m.

Premier titre sur l'américaine depuis 2017

Dans cette course de 200 tours (50 kilomètres), le duo de pistards a pris les devants au huitième des vingt sprints, pour clore les débats avec 65 points. Les Britanniques (Ethan Hayter-Oliver Wood) et les Belges (Fabio van den Bossche-Lindsay de Vylder) complètent le podium, avec respectivement 47 points et 43 points.

La France n'avait plus été championne du monde sur l'américaine depuis 2017. À l'époque, Morgan Kneisky avait été sacré, au côté d'un certain... Benjamin Thomas déjà.