Mondiaux sur piste 2022 : Benjamin Thomas et Donavan Grondin sacrés sur la course du Madison

Un public en fusion et un scénario à couper le souffle. Le relais composé de Donavan Grondin et Benjamin Thomas est allé décrocher à domicile le titre mondial de la Madison, dimanche 16 octobre, à Saint-Quentin-en-Yvelines. Les Français, en bronze à Tokyo, entendaient remettre les pendules à l'heure sur les 50 km de course, entrecoupés de 20 sprints. En s'imposant devant les Britanniques et les Belges, les Bleus (65 points) ont envoyé un signal fort dans la perspective des Jeux de Paris, qui prendront place dans deux ans sur ce même vélodrome.

Le duo a réalisé son effort au centième tour, à la limite de la rupture, pour prendre la tête de la Madison. "Quand j'ai vu Donavan envoyer des sprints à 100 tours de l'arrivée, je me suis dit : il est bien le copain", plaisantait à l'arrivée Benjamin Thomas, déjà sacré en 2017 (avec Morgan Kneisky).

Les Tricolores ont ensuite proposé un récital, tout en maîtrise. Donavan Grondin a porté son effort au 17e tour pour inscrire 20 points supplémentaires, synonymes de titre. Les Bleus ont ensuite déroulé sur la piste en savourant les encouragements du public, avec un "vrai ascendant psychologique sur les adversaires, ça donne envie pour dans deux ans". C'est le troisième titre de l'équipe de France sur ces Mondiaux sur piste et la deuxième médaille de Benjamin Thomas, en argent samedi sur l'omnium.