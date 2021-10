Paris-Roubaix : Lizzie Deignan percevra une prime équivalente au vainqueur masculin, versée par son équipe Trek-Segafredo

Alors que Sonny Colbrelli a empoché 30 000€, versés par l’organisateur, pour sa victoire à Paris-Roubaix, la lauréate de la première édition féminine de l'Enfer du Nord, Lizzie Deignan, n’a touché que 1 535€ pour son triomphe sur l’Enfer du Nord. Pour contrer cette disparité, l’équipe Trek-Segafredo va verser la différence avec la prime masculine à sa coureuse, qui s’est imposée après une échappée solitaire de 82 kilomètres.

Si l’organisation d’un premier Paris-Roubaix féminin était un premier pas positif pour le développement du cyclisme féminin, les primes versées aux coureuses sont encore bien inférieures à celles réservées à leurs homologues masculins. Le total des primes versées aux coureurs sur la dernière édition de l’Enfer du Nord s’élevait à 91 000€, contre 7 005€ pour les femmes.

Une mesure généralisée à toutes les courses de la saison chez Trek

Lizzie Deignan, première coureuse à s’imposer sur les pavés de Paris-Roubaix, devait recevoir 1535€ pour sa victoire. Mais son équipe a décidé de lui verser une prime équivalente à celle reçue par Sonny Colbrelli, une pratique désormais habituelle pour Trek-Segafredo, qui harmonise les primes féminines et masculines à chaque course et pour chaque coureuse. "Les femmes méritent autant que les hommes et Trek-Segafredo s’est donc engagé à ce que ses coureurs et coureuses perçoivent les mêmes primes, en espérant qu’à l’avenir, les organisateurs versent des prix équivalents", a déclaré le service communication de l’équipe à franceinfo: sport.

La Britannique n’est pas la seule coureuse de l’équipe américaine à profiter de ce rééquilibrage des primes. Sa coéquipière Elisa Longo-Borghini, troisième à Roubaix, va toucher 15 000€ au lieu des 760€ prévus par les organisateurs, et la Française Audrey Cordon-Ragot, huitième, va recevoir 1300€, soit quasiment 1000€ de plus que le montant accordé pour sa position.