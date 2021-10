Cyclisme : la Britannique Lizzie Deignan remporte la première édition féminine de Paris-Roubaix

Echappée à 82 kilomètres de l'arrivée, elle a surclassé la course pour l'emporter au Vélodrome de Roubaix, samedi.

(Belga via AFP)

Un numéro d'artiste. Pour cette première édition de Paris-Roubaix féminin, la Britannique Lizzie Deignan s'adjuge la victoire finale, samedi 2 octobre, au terme d'une échappée monumentale de 82 kilomètres. La coureuse de Trek-Segafredo a dominé de bout en bout une course marquée par de nombreuses chutes.

La découverte des pavés par le peloton féminin combinée aux conditions météorologiques difficiles - pluie et boue - a donné une course dantesque, à défaut de proposer un véritable suspense. Car Deignan, qui a maintenu indemne son écart de 2 minutes, était tout simplement trop forte. Un groupe de poursuivantes s'est bien formé, dans le sillage d'Ellen Van Dijk (Trek-Segafredo) et Marianne Vos (Jumbo-Visma), sans faire plier la Britannique.

Un carton pour Trek-Segafredo

La Néerlandaise termine finalement deuxième, à 1'17 de Deignan après un ultime sursaut vain. Elisa Longho Borghini complète le podium. C'est une véritable moisson pour l'équipe américaine, qui a compté plusieurs coureuses dans le groupe d'échappées. Ellen Van Dijk, Audrey Cordon-Ragot et Elisa Longho Borghini ont bien contrôlé la course, permettant à leur équipière de l'emporter.