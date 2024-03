Paris-Nice 2024 : Olav Kooij s'impose au sprint sur la cinquième étape, Luke Plapp garde le maillot jaune

Il est définitivement le plus fort. Olav Kooij (Visma-Lease a bike), déjà vainqueur aux Mureaux lors de la première étape, a récidivé jeudi 7 mars. A Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence), le Néerlandais a battu Mads Pedersen (Lidl-Trek) et Pascal Ackermann (Israel-Premier Tech) au sprint. Malgré la présence de quatre cols de troisième catégorie sur le parcours, cette 5e étape n'a pas échappé aux "grosses cuisses". Six hommes ont tenté leur chance en échappée, sans succès, dont les Français Alexis Gougeard (Cofidis), Pierre Latour et Sandy Dujardin (TotalEnergies).

LukePlapp (Jayco-AlUla), deuxième mercredi au mont Brouilly, conserve son maillot jaune. Mads Pedersen garde aussi le maillot vert du classement par points, quelques longueurs devant Laurence Pithie (Groupama-FDJ) et le vainqueur du jour, Olav Kooij, qui n'avait pas pu prendre part au sprint de la deuxième étape.

Vendredi, la sixième étape ralliera Sisteron à La Colle-sur-Loup (Alpes-Maritimes), avec un tracé vallonné qui pourrait sourire aux baroudeurs ou aux sprinteurs qui passent bien les bosses. Le maillot à pois de meilleur grimpeur, toujours sur les épaules de Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), pourrait aussi être disputé par Pierre Latour, très en vue jeudi.