Paris-Nice 2024 : le Néerlandais Olav Kooij remporte une première étape animée aux Mureaux

Malgré la grisaille francilienne, la course au soleil est bien lancée. Tracée autour des Mureaux, dans les Yvelines, la première étape de Paris-Nice 2024 a été animée, dimanche 3 mars. Plus que prévu, d'ailleurs, puisque Remco Evenepoel a déjà lancé les hostilités parmi les favoris, en attaquant plusieurs fois sur la fin de parcours. Malgré de nombreux mouvements de course, le peloton est finalement arrivé groupé aux Mureaux, où le sprint en côte a profité à Olav Kooij (Visma - Lease a bike), vainqueur devant Mads Pedersen (Lidl-Trek) et Laurence Pithie (Groupama-FDJ).

#ParisNice | Olav Kooij remporte la première étape au sprint devant Mads Pedersen



Déjà vainqueur sur la course au soleil l'an passé à Saint-Paul-Trois-Châteaux (5e étape), le jeune Néerlandais (22 ans) a profité du gros travail de la formation Lidl-Trek dans le final, en restant bien calé dans la roue de Mads Pedersen. Favori naturel de ce genre de sprint en côte, le Danois a lancé son effort très tôt, avant de caler à un souffle de la ligne. Ce qui a permis au sprinteur de la Visma-Lease a bike de lui griller la priorité pour s'offrir un troisième bouquet cette saison, tout en s'emparant du premier maillot jaune de leader.

Evenepoel jauge la concurrence

Une tunique jaune qu'on a, un temps, imaginée sur les épaules de Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). A une vingtaine de kilomètres de la ligne, alors que l'échappée matinale, composée de trois coureurs (Stefan Bissegger, Jonas Rutsch et Mathieu Burgaudeau), avait été reprise, le Belge a allumé quelques mèches. La Soudal Quick-Step a en effet durci le rythme dans la côte de Montainville, lieu du sprint intermédiaire, pour aller chercher les bonifications distribuées au sommet.

Si c'est finalement l'Américain Matteo Jorgenson (Visma-Lease a bike) qui l'a franchie en tête, devant Remco Evenepoel et Egan Bernal (Ineos), le Belge n'a pas stoppé son effort ensuite, créant une cassure pendant quelques kilomètres. Absent de ce petit groupe, Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe) a fini par revenir, sereinement, malgré un contre d'Egan Bernal. Et alors que tous les favoris se regardaient les uns les autres, Anthony Turgis (TotalEnergies) a tenté sa chance.

Etape 1 - Olav Kooij : "je savais que j'allais me battre pour la victoire" Le vainqueur du jour Olav Kooij s'est dit "heureux de prendre la victoire" notamment devant Mads Pedersen (Lidl-Trek). Pour les jours qui suivent, le néerlandais s'attend à de nouvelles confrontation au sprint.

Profitant de la méfiance entre cadors, le Tricolore a réussi à grapiller jusqu'à 15 secondes à 7 km de l'arrivée. Un matelas bien trop fin pour espérer quoi que ce soit, alors qu'un peloton de costauds s'était reformé à l'arrière, sous l'impulsion des équipes de sprinteurs. Si la Cofidis et la Lidl-Trek se sont mis à la planche, c'est donc bien la Visma-Lease a bike d'Olav Kooij qui a tiré son épingle du jeu en faisant coup double, victoire d'étape et maillot jaune, au terme d'une étape pleine de promesses pour la suite.