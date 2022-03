Cyclisme : Primoz Roglic remporte son premier Paris-Nice, Simon Yates s'adjuge la dernière étape

Primoz Roglic tient enfin son Paris-Nice. Un an après avoir tout perdu lors de la dernière étape, le Slovène de la Jumbo-Visma s'est accroché jusqu'au bout pour remporter l'édition 2022 de la course au soleil. Au terme d'une étape mouvementée, marquée par des conditions météorologiques difficiles, Primoz Roglic a franchi la ligne en 3e position derrière le vainqueur du jour, Simon Yates (BikeExchange), et son coéquipier Wout Van Aert. Premier français, Aurélien Paret-Peintre termine 7e (+1'44'').

Le Britannique converse la deuxième place du classement général (+0'27''), devant Daniel Martinez (Ineos Grenadier, +3'37''), plombé par un problème mécanique et qui n'a pas pu prendre part au combat final.

Jumbo-Visma archi dominatrice

Primoz Roglic pourra remercier chaudement Wout Van Aert. En difficulté dans la montée du col d’Eze après l’attaque de Simon Yates, son dauphin au général, à quatre kilomètres du sommet, le Slovène voyait son avance (+47’’ au départ de l’étape) se réduire petit à petit. Visiblement pas dans un grand jour, il s’est calé dans la roue de son coéquipier qui l’a maintenu à flot sur les 15 derniers kilomètres pour passer la ligne à 9 secondes de Yates. Suffisant pour conserver son maillot jaune et s'adjuger sa première victoire World Tour par étapes sur le sol français.

Un nouveau succès pour l'équipe néerlandaise Jumbo-Visma, qui a dominé ce Paris-Nice du premier au dernier kilomètre, avec trois coureurs qui ont successivement porté le maillot jaune (Christophe Laporte, Wout Van Aert et Primoz Roglic, donc), et trois victoires d'étape au compteur.

Côté français, Guillaume Martin (9e, +5'48'') et Aurélien Paret-Peintre (10e, +6'32''), plutôt en forme tout au long de la semaine, mais jamais vraiment menaçants, se hissent dans le top 10 du classement général.