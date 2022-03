Paris-Nice : Primoz Roglic s'impose au sommet du col de Turini lors de la 7e étape et conforte son maillot jaune avant l'arrivée à Nice

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) est venu le premier à bout d'un sacré morceau. Le Slovène s'est imposé sur la 7e étape de Paris-Nice, samedi 12 mars, au sommet du col de Turini, à la Bollène-Vésubie, après 15 kilomètres d'une ascension à 7,3 % de moyenne. Il devance sur la ligne Daniel Felipe Martinez (Ineos-Grenadiers) et Simon Yates (Team BikeExchange - Jayco). Premier français, Guillaume Martin (Cofidis) termine 9e à 44 secondes du vainqueur.

Deux attaques fatales

Pour la première et seule arrivée au sommet de ce Paris-Nice, Primoz Roglic a roulé comme il sait le faire. Entouré de ses coéquipiers dans le peloton, d’abord, alors qu’une échappée s’était formée en tête dès les premiers kilomètres de l’étape au départ de Nice. Puis en portant deux attaques fatales, la première à six kilomètres de l’arrivée pour rejoindre Gregor Mühlberger (Movistar), dernier rescapé devant ; la seconde à 200 mètres de la ligne pour devancer Daniel Martinez et Simon Yates, sortis du peloton avec lui. Ni le Colombien ni le Britannique n’ont pu résister à la force tranquille du leader de la Jumbo-Visma.

Après un peu plus de quatre heures d'effort, le Slovène est allé décrocher sa première victoire sur cette édition 2022 de Paris-Nice. A la veille de l'arrivée à Nice, Primoz Roglic conforte son maillot jaune avec 47 secondes d'avance sur Simon Yates et une minute sur Martinez, ses poursuivants du jour.