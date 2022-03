Paris-Nice : Primoz Roglic vainqueur en haut du Col de Turini devant Daniel Martinez et Simon Yates... Revivez la 7e étape

C'était l'étape la plus attendue de ce Paris-Nice et elle a tenu ses promesses. Après la belle victoire de Mathieu Burgaudeau vendredi, la montée de l'exigeant col du Turini a mis les coureurs à l'épreuve, samedi 12 mars. Maillot jaune, le Slovène, rapidement esseulé a répondu aux attaques de ses adversaires avant de placer la sienne.

En tête en compagnie de Daniel Felipe Martinez, il a vu, au fil de l'ascension revenir Simon Yates, Nairo Quintana et Joao Almeida. Plus puissant dans les derniers mètres, Primoz Roglic n'a laissé aucune chance à ses adversaires au sprint pour aller chercher la victoire d'étape et les bonifications qui vont avec. Au classement général, il creuse donc l'écart sur Simon Yates, son dauphin désormais pointé à 47 secondes. La victoire finale se jouera demain dans une étape avec cinq cols et dont l'arrivée sera jugée sur la promenade des Anglais.

Pierre Latour, premier Français au général a craqué dans l'ascension finale et dégringole du podium. Le Tricolore est désormais huitième à 2'56". Guillaume Martin a, lui, été le premier à franchir la ligne d'arrivée en neuvième position, à 44 secondes.