Pakistan : une course de vélo sur la route la plus haute du monde

C'est la course cycliste de l'impossible, au Pakistan, sur la route la plus haute du monde. Elle est située à 3 000 mètres d'altitude, soit une hauteur aussi élevée que celle du Mont-Blanc. Un endroit ou l'oxygène se fait rare."Je viens aussi d'une région de haute montagne, donc je n'ai pas trop de problèmes d'oxygène, pourtant la course était quand même très difficile", explique Najeeb Ullah, le vainqueur. Le peloton compte 88 cyclistes, c'est deux fois moins que pour le Tour de France, mais plusieurs sportifs étrangers se sont lancés dans la compétition.

300 km de course

"Pour moi, c'est l'occasion de visiter cette région et de participer à une course", explique Ramon, un cycliste espagnol. Et pour les organisateurs, c'est une bonne façon de redorer l'image d'un pays délaissé par les touristes. "Les gens sont amicaux, ils sont au bord des routes, saluant les coureurs", détaille Usman Amed, qui organise la course. Après 300 kilomètres de course, c'est la lignée d'arrivée. Terminer l’épreuve est une victoire pour ces cyclistes, qui reviendront l'année prochaine.

