Mondiaux de cyclisme : à quelle heure et sur quelles chaînes suivre les épreuves à Glasgow ?

La capitale écossaise accueille la première édition des championnats du monde de cyclisme, qui se déroulent du 3 au 13 août, avec sept disciplines au programme.

Glasgow est sur le point d'accueillir l'un des plus grands événements de l'histoire du cyclisme. Du 3 au 13 août, ce ne sont pas moins de 13 championnats du monde qui se dérouleront simultanément dans la capitale écossaise. Une organisation de taille qui est appelée à se reproduire tous les quatre ans. Les meilleurs cyclistes du monde, toutes disciplines confondues, se retrouvent dans une répétition à moins d'un an des Jeux olympiques et paralympiques de Paris.

Pour le camp français, l'enjeu sera de taille et les ambitions également. Le cyclisme sur piste sera l'un des atouts majeurs, avec Mathilde Gros et Marie-Divine Kouamé en têtes d'affiche. L'objectif sera de faire aussi bien, voire mieux, que lors des derniers championnats du monde, où la France avait fini troisième nation, avec sept médailles dont trois titres. Sur la route, la sélection concoctée par Thomas Voeckler devra apprivoiser un parcours tortueux pour espérer jouer aux avant-postes. Dans les sous-bois de la Glentress Forest, Pauline Ferrand-Prévot et Loana Lecomte seront aussi très attendues, tandis qu'Anthony Jeanjean et Matthias Dandois feront office de fers de lance pour le BMX freestyle tricolore.

Le programme sur France Télévisions

Tous les jours, du 5 au 13 août, suivez les différentes épreuves des championnats du monde de cyclisme en direct et dans leur intégralité sur France 2, France 3 et France 4, sur france.tv et l'application France TV Sport.

Samedi 5 août - VTT, cyclisme sur piste :

De 14 heures à 17h50 sur France 3

De 19 heures à 22 heures sur France 4

Dimanche 6 août - cyclisme sur route, BMX, cyclisme sur piste :

De 10h30 à 12h55 sur France 4

De 12h55 à 15 heures sur France 3 (en cas de prolongation lors de la Coupe du monde de foot, le cyclisme restera sur France 4 jusqu'à la fin du match)

De 15 heures à 18h30 sur France 2

De 18h30 à 20h05 sur France 4

De 20h05 à 21h10 sur France 3

Lundi 7 août - BMX, cyclisme sur piste :

De 15 heures à 17 heures sur France 3

De 18 heures à 22 heures sur France 4

Mardi 8 août - cyclisme sur route, cyclisme sur piste :

De 15 heures à 17 heures sur France 3

De 18h15 à 22 heures sur France 4

Mercredi 9 août - VTT, cyclisme sur piste :

De 15 heures à 17 heures sur France 3 (en cas de prolongation lors de la Coupe du monde de foot, la prise d'antenne se fera quelques minutes plus tard)

De 18h30 à 20h25, puis de 22h15 à 22h45 sur France 4

Jeudi 10 août - cyclisme sur route, BMX, VTT :

De 15 heures à 17h37 sur France 3

De 17h37 à 20 heures sur France 4

Vendredi 11 août - cyclisme sur route, BMX, VTT :

De 15 heures à 18h25 sur France 3

Samedi 12 août - cyclisme sur route, VTT :

De 12h30 à 14h25 sur France 4

De 14h25 à 17h47 sur France 3 (horaire dépendant de la Coupe du monde de football 2023)

De 17h47 à 21 heures sur France 4

Dimanche 13 août - cyclisme sur route, BMX :

De 13 heures à 17h10 sur France 3

Les horaires des finales

Samedi 5 août

13h30 : VTT descente femmes

15 heures : VTT descente hommes

À partir de 19 heures : poursuite par équipe hommes et femmes

Dimanche 6 août

10h30 : course en ligne hommes

À partir de 18h30 : élimination femmes, poursuite individuelle hommes, keirin femmes, omnium hommes

Lundi 7 août

À partir de 15 heures : BMX freestyle park femmes et hommes

À partir de 18 heures : élimination hommes, sprint hommes, madison femmes

Mardi 8 août

15 heures : contre-la-montre mixte

À partir de 18h15 : kilomètre hommes, course aux points femmes, madison hommes

Mercredi 9 août

15 heures : VTT cross-country par équipe, VTT trial par équipe

À partir de 18h30 : sprint femmes, keirin hommes,

Mathilde Gros, lors des championnats d'Europe, le 9 février 2023. (SEBASTIEN BOZON / AFP)

Jeudi 10 août

15 heures : contre-la-montre individuel femmes

16 heures : BMX freestyle flat femmes

17h20 : BMX freestyle flat Hommes

18h45 : VTT short track hommes

19h30 : VTT short track femmes

Vendredi 11 août

15h35 : contre-la-montre individuel hommes

Samedi 12 août

12h30 : course en ligne U23 hommes

12h30 : VTT cross-country femmes

16h30 : VTT cross-country hommes

Dimanche 13 août

13 heures : course en ligne femmes

À partir de 14 heures : BMX racing femmes et hommes