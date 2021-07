Tour de France 2021 : Mathieu van der Poel renonce à prendre le départ de la 9e étape

Dépossédé du maillot jaune samedi par Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel avait honoré le paletot de leader depuis sa prise de pouvoir lors de la 2e étape il y a une semaine, à Mûr-de-Bretagne. Alors qu'il avait annoncé réfléchir lors de la journée de repos lundi à la suite à donner à son premier Tour de France, il a finalement jeté l'éponge dès dimanche 4 juillet. "Nous avons décidé avec l'équipe que c'était la meilleure décision pour moi de quitter la course et de me concentrer sur les Jeux olympiques. Je vais prendre du temps pour récupérer de cette semaine", a expliqué le leader de la formation Alpecin-Fenix.

Arrivé 44e à presque 22 minutes du vainqueur Dylan Teuns samedi, van der Poel a largement reculé au classement général, et n'avait plus de réelles ambitions pour la suite du Tour. "C'est comme ça. Ce fut trop compliqué de défendre le maillot jaune face à de vrais grimpeurs, et ce n'était de toute façon pas mon but de lutter pour le classement général", a-t-il expliqué au départ de l'étape. "Ca a été une semaine formidable, nous avons gagné deux étapes et nous avons porté le jaune pendant six jours pour notre premier Grand Tour et nous pouvons en être fiers. Je serai de retour l'année prochaine pour aller jusqu'à Paris", a-t-il conclu.