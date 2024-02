Cyclisme : trois victoires en trois jours pour lancer sa saison, Jonas Vingegaard déjà impitoyable

On ne sait pas quel carburant Jonas Vingegaard utilise pour sa voiture, mais lui n'a vraiment rien d'un diesel : déjà en 2023, le Danois n'avait pas perdu de temps, débutant sa saison par trois victoires sur les... trois étapes de O Gran Camino, une course créée en 2022 en Galice (Espagne). Il a remis ça en 2024, choisissant une nouvelle fois la course espagnole pour sa rentrée.

En s'adjugeant les trois étapes et le général, comme l'année dernière, le leader de la formation Visma-Lease a Bike (ex Jumbo-Visma) a régné sans partage sur ce week-end espagnol, reléguant son premier concurrent, le jeune espoir français Lenny Martinez, à presque deux minutes. Après un contre-la-montre inaugural neutralisé en raison des conditions météo, le Danois n'a même pas eu à forcer son talent pour s'imposer.

Martinez et Bernal prennent date

Lors des trois étapes en ligne, le double vainqueur du Tour de France a lissé à chaque fois son effort, creusant irrémédiablement l'écart dans les derniers kilomètres sans vraiment avoir à s'employer, s'imposant à chaque fois en solitaire. Egan Bernal (Ineos Grenadiers), de retour à un niveau intéressant après sa grave blessure, a dû abdiquer pour 24 secondes, vendredi. "C'est ma quatrième victoire d'étape ici, même si celle-ci n'a certainement pas été facile. Avec Bernal, j'avais un concurrent coriace pour la victoire d'étape. En termes de forme, je suis déjà là où je voulais être", se félicitait le Danois vendredi.

🇪🇸#OGC24



Jonas takes the last stage and the GC in terrible weather conditions!💛🖤 pic.twitter.com/2L9EKrPpds — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) February 25, 2024

Samedi, le groupe battu où était présent le trio de la Groupama-FDJ, David Gaudu, Lenny Martinez et Quentin Pacher, a accusé 29 secondes de débours sur le Danois. "Mes coéquipiers ont maintenu l'échappée à bonne distance. J'ai lancé une attaque et, heureusement, j'ai pu garder mon avance jusqu'à l'arrivée", se félicitait Vingegaard samedi soir.

Dimanche, lors d'une nouvelle étape rabotée en raison de la météo, Vingegaard a remis ça sous une pluie battante avec 16 secondes d'avance sur Lenny Martinez. "Avec trois victoires d'étape et la victoire finale, on peut dire que c'est une course presque parfaite. La seule note négative, c'est la météo. C'est vraiment dommage que nous ayons dû terminer dans ces conditions météorologiques difficiles", a résumé le Danois.

Sans partage pour lancer sa saison

Voilà donc Jonas Vingegaard avec six victoires sur les six dernières étapes comptabilisées à O Gran Camino. De quoi valider une préparation hivernale particulière, après avoir enchaîné Tour de France et Tour d'Espagne pour la première fois. "Ces derniers mois, j'ai passé beaucoup de temps dans des camps d'entraînement. Ça s'est très bien passé, notamment à Tenerife où on a mis la touche finale à la préparation pour la saison", expliquait le Danois sur le site de son équipe.

Jonas Vingegaard devant le Français Lenny Martinez lors de O Grand Camino, le 25 février 2024. (MAXPPP)

Pour l'instant, 2024 est donc un copié-collé de 2023 pour Vingegaard, dont le programme de course jusqu'au Tour de France n'aura qu'un changement : avant le Tour du Pays basque (1-6 avril) et le Critérium du Dauphiné (2-9 juin), il se rendra sur Tirreno-Adriatico (4-10 mars) plutôt que sur Paris-Nice. Il repoussera donc sa première joute avec Remco Evenepoel et Primoz Roglic, présents sur la Course au Soleil (3-10 mars). Ils se retrouveront en juillet pour lorgner le maillot jaune.

Si les deux précités tenteront d'en accrocher un premier à leur palmarès, Jonas Vingegaard évolue désormais dans une autre dimension : il tentera de rejoindre Louison Bobet, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Miguel Indurain et Chris Froome avec un troisième sacre consécutif sur la Grande Boucle.