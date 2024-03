Crunch, Paris-Nice, Ligue des champions, F1... Le programme de ce qu'il ne faut pas rater en sport au mois de mars

A vos agendas ! Les beaux jours reviennent et avec eux pour débuter ce mois de mars la "course au soleil", la course cycliste Paris-Nice. D'autres sports retrouvent la lumière de la compétition, comme la Formule 1 et la MotoGP qui démarrent leur saison, ou encore les classiques du cyclisme. Le Tournoi des six nations féminin fait suite au tournoi masculin et les Ligues des champions masculine et féminine se poursuivent. A suivre également les Mondiaux d'atthlétisme en salle, quelques tournois de qualifications olympiques dans l'optique des Jeux de paris 2024, mais aussi les Mondiaux de patinage artistique.

Mais ce ne seront pas les seuls moments forts du mois de mars. franceinfo: sport vous détaille les dates marquantes du sport national et international. Suivez le guide.

Vendredi 1er mars

Mondiaux d'athlétisme en salle à Glasgow (finales à suivre en direct sur France 4 et france.tv à partir de 20h40) jusqu'au 3 mars

Monaco-PSG en Ligue 1 au stade Louis II (21 heures)

Début de l'étape de Coupe du monde de biathlon à Oslo (Norvège) jusqu'au 3 mars

Tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France de football à 20 heures (en direct sur France et france.tv)

Tournoi de qualification olympique de boxe à Busto Arsizio (Italie) jusqu'au 12 mars

Samedi 2 mars

Premier Grand Prix de la saison de Formule 1 à Bahrein (16 heures)

Début du tournoi de rugby à 7 à Los Angeles (à suivre en direct sur france.tv) jusqu'au 3 mars

Course des Strade Bianche de cyclisme autour de Sienne

Le Néerlandais Max Verstappen au volant de sa Red Bull, lors des essais du Grand Prix de Bahrein, le 29 février 2024. (ANDREJ ISAKOVIC / AFP)

Dimanche 3 mars

Départ de Paris-Nice en cyclisme depuis Les Mureaux (à suivre en direct sur France 3 et france.tv) jusqu'au 10 mars

Lundi 4 mars

Révélation des affiches des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024

Mardi 5 mars

Huitième de finale de la Ligue des champions entre la Real Sociedad et le PSG (21 heures) à San Sebastian (Espagne)

Huitième de finale de la Ligue des champions entre la Real Sociedad et le PSG (21 heures) à San Sebastian (Espagne) Début du test event de badminton à Paris (jusqu'au 10 mars)

Kylian Mbappé lors de PSG-Real Sociedad, le 14 février 2024. (MIGUEL MEDINA / AFP)

Mercredi 6 mars

Début des tournois de tennis Masters 1000 et WTA 1000 d'Indian Wells (Etats-Unis) jusqu'au 17 mars

Jeudi 7 mars

Huitième de finale de la Ligue Europa entre Marseille et Villareal au stade Vélodrome (21 heures) et de la Ligue Europa conférence entre le Sturm Graz et Lille à Graz (18h45)

Vendredi 8 mars

Début de l'étape de Coupe du monde de biathlon à Soldier Hollow (Etats-Unis) jusqu'au 10 mars

Samedi 9 mars

Tournoi de qualification olympique de taekwondo et de parataekwondo à Sofia (Bulgarie) jusqu'au 10 mars

Grand Prix de Formule 1 à Jeddah (Arabie saoudite) à 18 heures

Dimanche 10 mars

Match du Six nations entre le pays de Galles et la France à Cardiff (16 heures, en direct sur France 2 et france.tv)

Match du Six nations entre le pays de Galles et la France à Cardiff (16 heures, en direct sur France 2 et france.tv) Premier Grand Prix de la saison en MotoGP sur le circuit de Lusail (Qatar) à 18 heures

Les Bleus autour de leur capitaine Charles Ollivon pendant le match contre l'Italie au Tournoi des six nations, le 25 février 2024, à Lille. (SAMEER AL-DOUMY / AFP)

Mercredi 13 mars

Quart de finale de la Coupe de France de football entre le PSG et Nice à 21h10 (en direct sur France 3 et france.tv)

Jeudi 14 mars

Huitième de finale retour de la Ligue Europa Villareal-Marseille à 18h45 et de la Ligue Europa conférence Lille-Sturm Graz à 21 heures

Début de l'étape de Coupe du monde de biathlon à Canmore (Canada) jusqu'au 17 mars

La Française Julia Simon en pleine action sur le pas de tir, lors de la poursuite des championnats du monde de biathlon, à Nove Mesto (République tchèque), le 11 février 2024. (MAXPPP)

Vendredi 15 mars

Tirage au sort du tableau des quarts et des demi-finales de la Ligue des champions et de la Ligue Europa de football à Nyon (Suisse) à partir de 12 heures

Samedi 16 mars

Dernier match du Tournoi des six nations masculin entre l'Angleterre et la France à Lyon à 21 heures (en direct sur France 2 et france.tv)

(en direct sur France 2 et france.tv) Milan-San Remo en cyclisme à partir de 10 heures à Milan (Italie)

Mardi 19 mars

Quart de finale aller de la Ligue des champions féminine de football entre Benfica et Lyon à Lisbonne (Portugal) à 21 heures

Tirage au sort des tournois olympiques de basket à 19 heures

Mercredi 20 mars

Début des Mondiaux de patinage artistique à Montréal (Canada) jusqu'au 24 mars (en direct sur france.tv)

Quart de finale aller de la Ligue des champions féminine de football entre Häcken et le PSG à Gothenburg (Suède) à 18h45

Tirage au sort des tournois olympiques de football à 20 heures (à suivre sur france 3 et france.tv)

Début des tournois de tennis Masters 1000 et WTA 1000 de Miami (Etats-Unis)

Adam Siao Him Fa lors des championnats d'Europe de patinage artistique, le 10 janvier 2024 à Kaunas (Lituanie). (AFP)

Samedi 23 mars

Début du Tournoi des six nations féminin avec le match entre la France et l'Irlande au Mans à 15h15 (en direct sur France 2 et france.tv)

Match amical de football entre la France et l'Allemagne à Lyon (21 heures)

La centre de l'équipe de France Gabrielle Vernier face à l'Irlande, à Cork, le 1 avril 2023. (PAUL FAITH / AFP)

Dimanche 24 mars

Grand Prix de Formule 1 en Australie à Melbourne à 5 heures

Grand Prix de MotoGP en Algarve (Portugal) à 15 heures

Mardi 26 mars

Match amical de football entre la France et le Chili à Marseille (21 heures)

Mercredi 27 mars

Quart de finale retour de la Ligue des champions féminine entre Lyon et Benfica à Lyon (18h45)

Les Lyonnaises célèbrent un but inscrit contre Sankt Pölten en Ligue des champions, le 22 novembre 2023. (MAXPPP)

Jeudi 28 mars

Quart de finale retour de la Ligue des champions féminine entre le PSG et Häcken au Parc des Princes (21 heures)

Samedi 30 mars

Match du Tournoi des six nations féminin entre l'Ecosse et la France à Edimbourgh à 15h15 (en direct sur France 2 et france.tv)

Dimanche 31 mars