Mondiaux de judo : la Française Madeleine Malonga décroche l'or chez les moins de 78 kg

Elle est la troisième Française sacrée aux Mondiaux de Tokyo.

Encore une médaille pour la délégation tricolore ! La judoka française Madeleine Malonga a remporté son premier titre mondial, vendredi 30 août, à Tokyo, en battant la Japonaise Shori Hamada dans la catégorie des moins de 78 kg. La Française a défait la tenante du titre par ippon, à une minute et 36 secondes de la fin du combat. Pour accéder à la finale, elle s'était offert par ippon la double championne du monde et double médaillée olympique, la Brésilienne Mayra Aguiar, en demi-finale.

A 25 ans, il s'agit de la première médaille mondiale pour Madeleine Malonga, déjà couronnée championne d'Europe en 2018. Elle apporte à l'équipe de France sa cinquième récompense de ces Championnats du monde, la troisième en or après celles conquises par Clarisse Agbegnenou (-63 kg) et Marie-Eve Gahié (-70 kg). Margaux Pinot et Axel Clerget ont de leur côté remporté le bronze.