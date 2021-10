Boxe : "Je méritais la médaille d'or", adversaire de Tony Yoka à Rio, Joe Joyce réclame le titre olympique après la publication du rapport McLaren

Après la publication jeudi 30 septembre des premiers éléments de l’enquête du Canadien Richard McLaren sur la corruption dans le monde de la boxe olympique, la boxe française est toujours dans la tourmente. Ce rapport pointe du doigts cinq des six médailles françaises en boxe remportées lors des Jeux olympiques 2016 de Rio, dont les titres de Tony Yoka et Estelle Mossely. Cette enquête indépendante a révélé que ces combats figuraient parmi des "combats suspects" de manipulation des arbitres, sans toutefois directement remettre en cause le titre du Français.

Vendredi 1er octobre, l'adversaire de Tony Yoka en finale olympique (+91 kg), le Britannique Joe Joyce, s'est exprimé sur son compte Instagram après avoir pris connaissance du rapport. Après avoir confié sa tristesse de voir de la corruption dans "le sport qu'il aime", le médaillé d'argent à Rio a ressorti les gants de boxe, réclamant la médaille d'or. "Je crois fermement que j'ai été le vainqueur du combat contre Tony Yoka et que je méritais la médaille d'or", appuie-t-il.

"Cette corruption a affecté le résultat de mon combat pour la médaille d'or contre Tony Yoka" Joe Joyce, médaillé d'argent à Rio sur Instagram

"J'ai parcouru le rapport McLaren et j'ai lu qu'il y avait de la corruption au sein de l'AIBA (Association internationale de boxe amateur) et que cette corruption a affecté le résultat de mon combat pour la médaille d'or contre Tony Yoka", poursuit encore le Britannique. "Si la corruption a eu lieu, et il semble que ce soit le cas, je fais confiance à l'AIBA et au CIO (Comité international olympique) pour garantir l'intégrité du sport et me décerner la médaille d'or", insiste le boxeur.

Un autre combat vient donc de commencer, cette fois en dehors des rings. Car Joe Joyce ne compte pas s'arrêter à sa publication Instagram. "Je vais examiner le rapport en détail avec mon équipe juridique et j'attends la décision de l'AIBA et du CIO. La corruption ne devrait jamais être autorisée pour réussir", conclut-il.