Tony Parker "mérite amplement" d'être intronisé au Hall of Fame du basket américain, selon un ancien joueur de NBA

L'ancien basketteur est le premier Français à entrer au Hall of Fame, le panthéon du basket américain, lors d'une cérémonie à Springfield, dans le Massachussets, samedi. Ceux qui l'ont côtoyé lui rendent hommage à cette occasion.

Il sera peut-être bientôt éclipsé par Victor Wembanyama, le prodige français qui va commencer sa carrière en NBA avec les Spurs de San Antonio. Mais en attendant, c’est un autre Français, qui a brillé avec la franchise texane, qui est célébré samedi 12 août. Tony Parker entre au Hall of Fame, l'équivalent du panthéon du basket aux États-Unis. C'est le premier français à recevoir un tel honneur.

Erik Spoelstra, entraîneur du Heat de Miami, avait vu son équipe perdre contre les Spurs de Tony Parker en 2014, lors de la finale de NBA. L'année d'avant, c'est Miami qui remporte le titre, mais le premier match de la saison 2013 avait été un succès pour Tony Parker, qui avait alors marqué sur le fil, permettant aux Spurs de s'imposer 92 à 88.

"C'était juste un tir dingue, un tir dévastateur. La circulation du ballon et la précision des passes étaient incroyables face à une excellente défense. Je n'oublierai jamais ce tir victorieux pour de bonnes raisons".

Un joueur "remarquable"

Le père de Wes Unseld, le coach des Wizards, à Washington, est aussi entré au Hall of Fame en 1988, il estime aussi que Tony Parker a toute sa place à côté de lui au panthéon du basket.

"De toute évidence, c'est un joueur remarquable. J'aurais du mal à trouver beaucoup d'autres personnes qui puissent cocher toutes les cases qu'il a cochées tout au long de sa carrière. C'est une carrière exceptionnelle et il mérite amplement l'honneur d'être admis au Hall of Fame. Le palmarès de Tony Parker en NBA, c'est quatre titres de champion avec San Antonio entre 2003 et 2014, meilleur joueur de la finale 2007 et six fois sélectionné pour le All-Star Game".