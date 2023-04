Tony Parker fait son entrée au Hall of Fame : "C'est tout à fait exceptionnel", réagit Vincent Collet, actuel entraîneur de l'équipe de France de basket

Le basketteur Tony Parker sera le premier Français à intégrer le Hall of Fame de la NBA, le panthéon des meilleurs joueurs de la ligue nord américaine. Une distinction largement méritée selon Vincent Collet qui l'a dirigé avec l'équipe de France.

"C'est tout à fait exceptionnel", réagit ce samedi sur franceinfo Vincent Collet, l'actuel entraîneur de l'équipe de France de basket qui a coaché Tony Parker entre 2009 et 2016, alors que celui-ci devient le premier Français de l'Histoire à faire son entrée au "Hall of Fame" de la NBA, qui regroupe toutes les plus grandes gloires de l'histoire du basket. La cérémonie d'intronisation aura lieu le 12 août dans le Massachusetts aux Etats-Unis.

Vincent Collet rappelle que "c'est la première fois pour un Français" dans ce sport. "S'il devait y en avoir un, ajoute-t-il, ça lui était promis mais le fait que ça se réalise c'est effectivement exceptionnel parce que c'est quand même une cour très réservée et il y a peu d'élus. C'est quand même incroyable", s'enthousiasme-t-il.

Tony Parker a joué aux Spurs de San Antonio de 2001 à 2018, soit 17 saisons et quatre titres NBA. Pour Vincent Collet, il y a plusieurs éléments qui ont contribué à cette réussite : "Sa rencontre avec l'entraîneur Gregg Popovich et puis le fait d'arriver dans une équipe particulièrement compétitive, un club qui avait beaucoup d'ambition et qui pendant une dizaine d'années a probablement été le meilleur de toute la NBA."

Encore un peu plus dans l'histoire du basket

L'actuel entraîneur de l'équipe de France de basket rappelle ensuite le parcours du joueur français qui "très vite a pris la place de celui qui était meneur titulaire, ce qui n'était pas prévu initialement". Selon lui, Tony Parker "a profité des opportunités mais ça ne lui a pas été donné, il est allé les provoquer par le travail, le talent et puis son mental qui était unique dans le basket français. Petit à petit il a fait son trou dans cette équipe aux côtés d'autres joueurs d'exception".

Désormais, le maillot de Tony Parker est accroché dans la salle des San Antonio Spurs, c'est-à-dire que plus personne ne portera le numéro 9 des Spurs. Preuve, pour Vincent Collet, d'une "carrière phénoménale, inégalée pour l'instant dans le basket français". L'entraîneur tire donc son "chapeau bas par rapport à tout ce qui a été accompli dans la durée et avec toutes les équipes dans lesquelles il a joué".