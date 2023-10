Basket : "C'est toujours fou, des fois je réalise que je suis en NBA", savoure Victor Wembanyama à trois semaines de ses débuts avec les Spurs

La saison des San Antonio Spurs, la nouvelle franchise de "Wemby", débute le 25 octobre par un derby texan contre Dallas.

À trois semaines de la reprise de la NBA, le prodige Victor Wembanyama s'est exprimé lundi 2 octobre, lors de la journée médias des San Antonio Spurs, sa nouvelle franchise. "Je ne sais pas si je peux parler d'attentes particulières, je veux apprendre à gagner le plus vite possible", a assuré le Français de 19 ans.

Qualifié "d'extraterrestre" par la star LeBron James, "Wemby" suscite des attentes immenses après avoir été choisi en n°1 de la draft de NBA en juin par la franchise texane. "Je fais partie des joueurs les moins expérimentés, j'ai beaucoup à apprendre, je suis avant tout heureux d'être là", a-t-il relevé.

"C'est toujours fou, des fois je réalise que je suis en NBA, que je joue aux Spurs. C'est un peu irréel, mais c'est normal, c'est encore frais, a expliqué le Français. Je vais découvrir ces choses que je voyais à la télévision. Les stades, les ambiances... [...] Je sais que je me forge des souvenirs à jamais."

Entre 4 et 7 kilos de plus

Joueur immense (2,24m selon la NBA, 2,21m selon lui) à l'agilité unique pour sa taille, Wembanyama a sué en salle de musculation cet été et pris "entre 4 et 7 kilos", sans déformer sa silhouette longiligne. "Je ne veux pas aller trop vite", a-t-il poursuivi. "J'ai la meilleure condition physique de ma vie. J'ai plus appris sur mon corps en trois mois que lors des cinq années précédentes, grâce à de nombreux tests." Il se sait attendu par ses adversaires qui ne manqueront pas de jouer "physique". "Après ce que j'ai vécu l'an dernier (en Championnat de France], plus rien ne me fait peur", a-t-il évacué.

Interrogé sur un éventuel rôle de leader dans l'équipe, "Wemby" a répondu que "ces choses viendront naturellement". "Pour moi le meilleur moyen d'être un leader c'est de montrer l'exemple sur le terrain, a-t-il développé. Ça commence par bien défendre."

Adoubé par Gregg Popovich

"Il s'est brillamment adapté, a loué son entraîneur Gregg Popovich, l'ancien mentor de Tony Parker. Il est très mûr pour son âge. C'est un cérébral, il est très intelligent, et c'est un bon gars. Il n'a pas eu de problème en arrivant pour gagner le respect de ses coéquipiers, comprendre son environnement et ses nouvelles responsabilités."

Le défi est grand pour Wembanyama, puisque les Spurs n'ont plus disputé les play-offs depuis 2019 et n'ont remporté que 22 rencontres la saison dernière (60 défaites). Ils démarreront leur saison le 25 octobre par un derby texan contre les Mavericks de Dallas.