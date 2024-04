NBA : les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama joueront deux matchs à Paris en janvier 2025

La franchise texane et sa star française seront de passage à Paris pour deux matchs face aux Indiana Pacers les 23 et 25 janvier 2025, a officialisé la NBA, lundi.

La rumeur est confirmée. Les San Antonio Spurs et Victor Wembanyama feront bien escale à Paris, les 23 et 25 janvier 2025, pour y disputer deux matchs de saison régulière de NBA face aux Indiana Pacers. C'est ce qu'a annoncé la NBA, lundi 29 avril, dans une vidéo avec les maillots des deux équipes.

En amont du match entre Cleveland et Brooklyn à Paris le 11 janvier dernier, Adam Silver, le patron de la NBA, avait déjà laissé entendre que la NBA reviendrait à Paris en 2025, et notamment avec les Spurs et son attraction Wembanyma, grand favori au titre de rookie de l'année en NBA. "Nous discutons avec des équipes qui, une fois sur place, pourraient éventuellement jouer un deuxième match l’une contre l’autre avant de retourner aux États-Unis. C’est quelque chose que nous envisageons même pour la saison prochaine", avait indiqué le patron de la NBA depuis 2014.

Interrogé sur cette éventualité par Le Parisien en mars 2024, "Wemby", qui participera aux JO cet été avec l'équipe de France, s'était réjouit de faire un saut par Paris au milieu d'une saison pourtant très dense. "Il me tarde énormément, évidemment. Ça va être très important pour moi. Revenir là d’où je suis originaire, en plus dans ma ville autour, ça va être très spécial. Et je vais pouvoir voir ma famille au milieu de la saison, ce qui n’arrive pas souvent. C’est super."

Pour la franchise texane, ce ne sera pas une première puisque les Spurs ont déjà joué deux fois en France : en 2003 face aux Memphis Grizzlies, puis en 2006 pour un match amical face à l'Asvel. Les voici de retour après 19 ans d'absence.

Pour les Indiana Pacers en revanche, ce sera bien une première en France mais pas en Europe, puisqu'ils ont déjà joué un match à Londres face aux Denver Nuggets, en 2017. Ils ont néanmoins été les premiers à jouer un match en Inde, face aux Sacramento Kings, en 2019. "Les Pacers bénéficient d'un énorme soutien de la part des fans du monde entier et nous sommes ravis d'avoir l'opportunité de faire connaître le jeu aux nouvelles générations de fans du monde entier", a déclaré Kevin Pritchard, président des opérations basket des Pacers.