NBA Paris Game 2024 : la France, ce marché devenu "important" pour la ligue nord-américaine

Un match de NBA, c'est devenu presque une habitude. Pour la troisième fois depuis 2020, les basketteurs de la célèbre ligue nord-américaine se déplacent à l'AccorArena de Paris l'espace d'une rencontre, qui oppose jeudi 11 janvier au soir les Brooklyn Nets aux Cleveland Cavaliers. Les joueurs, qui sont sur place depuis quelques jours, ont pu voir la Tour Eiffel et manger de la "french cuisine". Mais ils ont aussi pu se rendre compte de la ferveur qui règne en France, alors que l'Hexagone prend de plus en plus de place et d'importance aux yeux de la NBA.

Car les Américains ne reviennent pas à Paris trois fois de suite par hasard. La France est un passage obligé pour la NBA parce qu'elle lui fournit beaucoup de joueurs depuis près de 30 ans, avec un record de 14 basketteurs français cette saison, un record. Une colonie française qui n'est pas près de s'arrêter selon l'ailier des Brooklyn Nets, Cam Johnson. "Il y a beaucoup de talents qui débarquent de France, et je pense qu'il va y en avoir de plus en plus, avec des joueurs comme (Victor) Wembanyama. Il y a eu Tony Parker, et il y a aussi Rudy Gobert, ce qui montre à quel point le niveau est élevé et monte en NBA", assure le basketteur.

Un nouveau match à Paris l'an prochain

La France est aussi un terrain fertile pour la NBA, entre les droits télé, les réseaux sociaux et les produits dérivés. L'Hexagone aime le basket américain et c'est réciproque, à entendre le patron de la NBA Adam Silver. "La France est devenue un marché important. La culture du sport produit des grands joueurs de basket, c'est un service rendu au monde. Il n'y a qu'à voir votre équipe de football (les Bleus), le sport fait partie de votre ADN", juge Adam Silver.

Il y aura, et c'est une certitude, à nouveau un match l'an prochain à Paris. La présence des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama, le prodige "made in France", est en pourparlers. La NBA veut en tout cas prendre racine dans le pays et va investir encore plus dans le basket tricolore, à Paris mais aussi à Marseille en vue des Jeux olympiques cet été.