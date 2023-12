Basket : Zaccharie Risacher, la nouvelle pépite française déjà parmi les grands au All-Star Game LNB

Après la Wembamania, la Zaccariamania est-elle en marche ? Le jeune ailier de 18 ans Zaccharie Risacher fait partie du top 5 des médias américains pour la prochaine draft de la NBA. Il participe à la soirée du All-Star Game de la Ligue nationale de basket-ball (LNB). Les meilleurs joueurs de Betclic Elite se donnent rendez-vous samedi 30 décembre à l'Accor Arena de Bercy dès 19 heures.

Zaccharie Risacher est une pépite à seulement 16 ans et dix mois, il est devenu en février 2022 le plus jeune joueur français à jouer un match d'Euroligue, la grande Coupe d'Europe. Tout sauf un hasard pour ce garçon né avec un ballon de basket entre les mains. Son père, Stéphane Risacher, était un joueur clé de l'équipe de France de la fin des années 1990. Il a été sacré vice-champion olympique aux JO de Sydney en 2000. Une expérience sur laquelle Zaccharie peut s'appuyer. "Mon père a une place particulière dans ma vie et dans ma carrière, il me conseille beaucoup, raconte le jeune joueur. Après, comme je le dis souvent, le basket a toujours fait partie de ma vie. Donc on en parle de manière assez décontractée. Il y a des temps importants comme les choix de carrière, mais quotidiennement, c'est très décontracté."

Un joueur complet bientôt en NBA ?

Comme son père, Zaccharie Risacher est très adroit cette saison. Du haut de ses 2,07 mètres, l'arrière tourne à 40% derrière la ligne à trois points en championnat de France, 60% en EuroCup, la deuxième Coupe d'Europe. Un joueur complet qui peut passer, shooter, dribbler, pénétrer ballon en main. Son agilité et sa science du jeu lui permettent de défendre sur tous les types de joueurs. Une polyvalence très recherchée en NBA.

Comme Victor Wembanyama avant lui, Zaccharie Risacher a fait le choix cet été de quitter le club de l'Asvel à un an de la draft. Parti à Bourg-en-Bresse, il a depuis gagné en temps de jeu. "Je ne suis plus le même joueur que l'année dernière à l'Asvel, par exemple", explique-t-il.

"Je naviguais beaucoup entre les professionnels et les espoirs. Maintenant, je suis que professionnel. Je contribue à aider mon équipe à gagner dans les deux championnats EuroCup et Betclic Elite." Zaccharie Risacher, joueur du JL Bourg Basket à franceinfo

Il tentera de décrocher le titre de MVP de meilleur joueur du match du All-Star Game français de samedi. Il rejoindra ainsi Victor Wembanyama, c'était en 2022, et son père, sacré lui aussi, c'était en 1997.