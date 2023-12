Basket : en grande difficulté en Euroligue, l'Asvel en quête d'exploit face au Real Madrid

Sur le papier, l'affiche de la 17e journée d'Euroligue, la compétition reine du basket européen, est superbe. L'Asvel, le club le plus titré en France, affronte le géant du Real Madrid jeudi 28 décembre au soir (20h), dans sa toute nouvelle LDLC Arena, dans la banlieue de Lyon. Sauf que l'écart de niveau entre les deux équipes est énorme.

L'Asvel, dernier du classement de la saison régulière avec seulement deux victoires, n'a plus gagné depuis début novembre sur la scène européenne. Le Real Madrid, tenant du titre et impressionnant leader de l'Euroligue, n'a lui perdu qu'un seul match, de peu face aux Turcs du Fenerbahçe.

Sur le papier, il n'y a pas photo. Mais les Villeurbanais, pas toujours convaincants en championnat de France avec une troisième place actuelle au classement, ne s'avoueront pas vaincus. "Si on peut prendre l'exploit, on ira le chercher. Ne vous inquiétez pas là-dessus", assure Charles Kahudi, le capitaine de l'Asvel. "On est forcément frustrés de la situation. On travaille tous les jours, on se dit qu'il y a du mieux. On ne lâche rien et on espère que ça va tourner. Il ne manque pas grand-chose", jure Kahudi, champion d'Europe 2013 avec l'équipe de France.

"Qu'on crée de l'engouement"

L'Asvel, dirigé par Tony Parker et qui dispute l'Euroligue chaque année, doit s'adapter aux matches pendant les fêtes. "On a un public qui vient pour nous soutenir, pour voir un spectacle, pour voir de l'engagement et qu'on crée de l'engouement. On ne va pas non plus galvauder ces matches-là parce que c'est pendant les fêtes", tranche Charles Kahudi, qui compte sur le public de la nouvelle LDLC Arena pour renverser le Real Madrid, le club le plus titré de l'histoire de l'Euroligue (11 titres) et doté d'un effectif hors-norme en Europe.

"On est professionnels. Si on peut créer l'exploit, on n'hésitera pas. Mais on compte sur eux pour nous soutenir", espère le joueur de l'Asvel. Jeudi soir, 12 000 supporters rempliront l'arène de la banlieue lyonnaise pour l'affiche et, qui sait, pour un miracle de Noël avec quelques jours de retard.