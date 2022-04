NBA : Bucks et Suns encore parmi les favoris, de nombreux outsiders, Rudy Gobert rêve d'une bague... Le guide des playoffs

Après 82 matchs de saison régulière, les playoffs tant attendus vont servir de juge de paix pour les franchises prétendantes au titre et succéder aux Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, vainqueurs l'an dernier face aux Phoenix Suns. Les playoffs, à proprement parler, débutent, samedi 16 avril à 19h avec un affrontement entre le Jazz de l'Utah et les Mavericks de Dallas.

Avant ça, six matchs de play-in ont été disputés, pour déterminer les quatre dernières équipes qualifiées pour le tableau final. A ce petit jeu, Brooklyn, Minnesota, Atlanta et New Orleans ont rejoint les douze franchises déjà assurées de pouvoir jouer ces phases finales, après la saison régulière.

Vers une nouvelle finale Bucks-Suns ?

Meilleur bilan de la saison avec 64 victoires pour seulement 18 défaites, les Suns de Phoenix, finalistes l'an dernier, ont la faveur des bookmakers pour la victoire finale. Mais avoir dominé la saison régulière n'est, en rien, gage de bons playoffs. Il faut d'ailleurs remonter à 2017 et aux ultra-dominateurs Warriors pour voir une franchise avec le meilleur bilan de la Ligue, s'imposer en Finales NBA.

Les Milwaukee Bucks en savent quelque chose. Meilleur bilan de la Ligue en 2019 et en 2020, ils ont dû attendre 2021 pour soulever le trophée Larry O'Brien après une saison régulière moins marquante, terminée à la troisième place de la conférence Est. Et les Daims du Wisconsin entendent bien réitérer après s'être, une nouvelle fois, classés troisième à l'Est cette saison.

Les deux finalistes de l'an dernier apparaissent comme les favoris naturels pour se retrouver, une nouvelle fois, en juin mais leur domination ne semble pas écrasante et de nombreux outsiders pourraient les renverser.

Les outsiders peuvent y croire

La lutte pour le titre paraît très ouverte, une fois encore. Après les dominations outrageantes sur la décennie 2010 des équipes de LeBron James (Miami puis Cleveland) et de Golden State, aucune équipe ne fait l'unanimité. Symbole de cette instabilité, les quatre dernières éditions ont été remportée par quatre franchises différentes

Derrière Phoenix et Milwaukee, les bookmakers voient les Nets de Brooklyn comme troisième force de ces playoffs. Pourtant, les New-Yorkais ont dû passer par le play-in tournament après leur décevante septième place en saison régulière. Ils seront opposés aux Celtics, solides deuxièmes de la conférence Est et l'une des meilleures défenses de la Ligue. Mais la présence de Kevin Durant et Kyrie Irving change tout à Brooklyn. D'autant plus que le souvent bien informé Shams Sharania a indiqué que Ben Simmons pourrait faire son retour rapidement. Avec ces trois joueurs-là, les Nets valent, assurément, mieux qu'une septième place à l'Est. Boston est prévenu.

Kyrie Irving et Kevin Durant, joueurs des Brooklyn Nets face aux Indiana Pacers, le 8 avril 2022 au Barclays Center. (SARAH STIER / AFP)

Stephen Curry et les Golden State Warriors, auteurs d'une belle saison et troisièmes à l'Ouest, espèrent retrouver leur suprématie avec le retour de Klay Thompson après de longues blessures. L'expérience du Miami Heat et de son coach Erik Spoelstra seront un atout pour les Floridiens, tandis que la jeunesse et la fougue des Grizzlies de Ja Morant, deuxièmes inattendus de la conférence Ouest, sera observée attentivement. Les Oursons veulent continuer à déjouer les pronostics.

Rudy Gobert et le Jazz rêvent d'un premier titre

Meilleure équipe en saison régulière l'an dernier, les joueurs de Salt Lake City ont encore déçu en playoffs, éliminés par les Clippers de Los Angeles dès le deuxième tour. Les Jazzmen pensaient pourtant avoir trouvé l'harmonie parfaite en dominant la Ligue entre décembre et mai (52 victoires pour 20 défaites). Mais face aux Californiens, ils ont paru totalement désaccordés et sont partis en vacances plein de regrets.

Avec un effectif semblable cette saison, toujours organisé autour de Donovan Mitchell et du Français Rudy Gobert, élu trois fois meilleur défenseur de la NBA et en lice pour un quatrième sacre, le Jazz n'a pas réussi à retrouver la partition. Seulement cinquièmes à l'Ouest, ils entament leur playoffs face aux Dallas Mavericks. Seule bonne nouvelle, les joueurs de Quin Snyder sont au complet alors que leurs adversaires doivent composer avec la blessure de Luka Doncic dont on ne connaît pas encore la durée d'indisponibilité, mais qui pourrait rater plusieurs matchs, voire la série entière.

Rudy Gobert reste, cette saison encore, le Français avec le plus de chances de soulever le trophée Larry O'Brien. Une récompense qui n'a plus été dans les mains d'un Tricolore depuis 2014 et le sacre des Spurs de Tony Parker et Boris Diaw.

Nets, Wolves, Hawks et Pelicans sortent du play-in

C'était une première. Un play-in tournament dans une saison à 82 matchs. Dans les petits papiers de la Ligue depuis plusieurs années, le play-in tournament est né lors de la saison 2019-2020, tronquée par la pandémie de Covid-19. Le concept a été renouvelé après une saison réduite à 72 matchs, l'an dernier, avant d'être gravée dans le marbre cette année, dans une saison qui avait retrouvé son fonctionnement normal.

Une véritable révolution pour le plus grand championnat de basket au monde. Désormais, seuls les six meilleurs de chaque conférence sont assurés d'être en playoffs, contre huit auparavant. Les quatre équipes classées entre la septième et la dixième place se sont retrouvés dans ce mini-tournoi qui détermine les deux derniers qualifiés par conférence.

The @PelicansNBA will now advance to the #NBAPlayoffs presented by Google Pixel as the #8 seed in the Western Conference and face the #1 seeded Suns!



#8 PELICANS vs #1 SUNS

Sunday, April 17th, 9pm/et on TNT

Le format se veut simple. Le 7e affronte le 8e et le vainqueur de ce match file en playoffs. Le perdant bénéficie d'une seconde chance face au vainqueur d'un match entre le 9e et le 10e, pour rejoindre le tableau final. Le dixième peut donc, s'ils s'imposent deux fois, accéder aux phases finales. Une nouveauté qui ne plaît pas à tout le monde. "Celui qui a eu l'idée de cette merde doit être viré", avait fustigé LeBron James, participant en 2021. Cette année, par exemple, les San Antonio Spurs (34 victoires) pouvait prendre la place des Minnesota Timberwolves (46 victoires).

Mais la hiérarchie a été plutôt respectée avec la qualification en un match des Nets et des Wolves, septièmes de leur conférence. Dans le même temps, les Hornets et les Spurs, dixièmes, sont partis en vacances sans playoffs. Hawks et Pelicans ont également rallié les playoffs, après leurs victoires respectives contre les Cavaliers et les Clippers.

Mais où est LeBron James ?

Depuis sa première participation aux playoffs en 2006, le natif d'Akron n'avait manqué les phases finales qu'à une seule reprise, en 2019 déjà avec les Lakers. A l'issue d'une saison catastrophique de son équipe, pourtant parmi les favorites au coup d'envoi de la saison, les Californiens n'ont même pas accroché le play-in, terminant onzième de la conférence Ouest avec 21 défaites sur les 28 dernières rencontres.

#NBA

❌ En 19 saisons, LeBron James n'a manqué les #Playoffs que 4 fois

Et il a été titré à 4 reprises !

Malgré le recrutement de Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Trevor Ariza et DeAndre Jordan à l'intersaison, les Lakers ont fait pire que la saison dernière où ils avaient été éliminés dès le premier tour de playoffs. LeBron James, meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, n'aura donc pas l'occasion d'accroître son record de points en phase finale.