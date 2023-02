Infographies Technique, régularité et longévité exceptionnelles : les secrets de LeBron James pour battre le record de points marqués en NBA

LeBron James détient depuis cette nuit le record de points marqués en NBA avec 33 390 points en saison régulière. Le joueur des Los Angeles Lakers a battu ce record grâce à son travail et à une longévité exceptionnelle.

LeBron James est sur le toit du monde du basket-ball. Il est désormais le détenteur du record de points marqué en saison régulière de la plus célèbre des ligues de basket, la NBA. Cette nuit, sous les couleurs des Lakers de Los Angeles, "King" James a battu ce record face aux Thunders d'Oklahoma City. LeBron James a désormais marqué 33 390 points.

>> INFOGRAPHIES. On vous explique pourquoi le record de points marqués en NBA de LeBron James est mythique

Et ce record risque de durer. De Cleveland à Los Angeles, en passant par Miami, LeBron James a fait parler sa classe sur de nombreux parquets durant 20 saisons. Aujourd'hui, mis à part le détenteur de ce record mythique, aucun joueur en activité ne fait parti du Top 10 des meilleurs marqueurs. Si Kareem Abdul-Jabbar, ancien détenteur, a gardé la première place depuis 1989, l'ère LeBron James au sommet du classement devrait durer aussi très longtemps.

Si LeBron James a construit ce record avec une régularité jamais vu, Kareem Abdul-Jabbar avait, lui, marqué son époque grâce à sa longévité exceptionnelle. Le "Captain" a disputé 20 saisons en NBA, comme LeBron James, mais durant ses dernières années sa moyenne de point par match avait chuté.

Or, LeBron James connaît lui une seconde jeunesse. Grâce à un énorme travail de récupération et de préparation, le poids des années n'a pas presque pas d'effet sur l'ailier et sur ses statistiques. Sur ses 19 premières saisons, il a terminé 16 saisons avec plus de 60 matchs de saisons régulière au compteur. La saison 2020-21 a été sa plus "faible" en nombre d'apparitions avec tout de même 45 apparitions.

Quant aux nombres de paniers, c'est encore une autre affaire. Kareem Abdul-Jabbar a construit son record grâce à sa taille exceptionnelle pour son époque entre 1969 et 1989, avec ses 2m18, l'ancien joueur des Bucks de Milwaukee a martyrisé les raquettes de la NBA. Son shoot avec le bras presque enroulé, le "Sky Hook", presque incontrable, a été son arme favorite pour façonner son record.

LeBron James, lui, est le prototype du joueur complet moderne. Il est plus petit que son aîné avec ses 2m06, mais il a un physique incroyable avec ses 113 kilos. Il est donc difficile à bousculer près du cercle. De plus, le natif d'Akron dans l'Ohio est plus qu'habile balle en main et sa puissance le rend inarrêtable. Enfin, LeBron James a, aussi, un shoot à mi-distance, derrière la ligne à trois points. S'il a évolué proche du cercle au début des années 2000, LeBron James a réussi à s'adapter à l'ère Stephen Curry et à la multiplication dans le jeu des tirs à trois points.