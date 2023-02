Infographies On vous explique pourquoi le record de points marqués en NBA de LeBron James est mythique

LeBron James a battu cette nuit le record de points de la NBA en saison reguliere détenu par une autre légende du basket, Kareem Abdul-Jabbar. Ce record mythique de 38 390 points en vingt saisons a toutefois été cherché avec des armes différentes que son ainé par la star de Los Angeles Lakers.

Un shoot hors du temps. Sur un tir en suspension en arrière, un "fadeway", LeBron James est donc devenu le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA en saison régulière avec 38 390 points, lors de la défaite des Lakers de Los Angeles face au Thunder d'Oklahoma City. Les larmes aux yeux, le "King" des Los Angeles Lakers a eu le droit aux honneurs de la ligue américaine, en plein milieu du troisième quart-temps du match face à Oklahoma City.

Durant cette cérémonie, pas forcément improvisée, sur le parquet de la Crypto Arena de Los Angeles, Kareem Abdul-Jabbar, 75 ans, l'ex-détenteur du record (38 389 points) et ancien joueur mythique des Lakers, a remis à LeBron James un ballon de basket, symbole d'une passation de pouvoir.

"Je n'aurai jamais pu le faire sans vous ! Je n'aurais jamais pu rêver de mieux. Putain les gars, merci !" LeBron James, durant la cérémonie à franceinfo

LeBron James entre de fait un peu plus dans l’histoire de la NBA. Pour beaucoup, cela semblait impossible. "C'est un record qui paraissait absolument intouchable, assure Bastien Fontanieu, le directeur de publication du media Trashtalk, référence francophone pour la NBA. Kareem Abdul-Jabbar avait placé la barre tellement haut. C'est un moment un peu hors du temps qui se déroule sous nos yeux, parce que ça faisait partie d'une catégorie de quelques records qu'on pensait intouchables."



Reste que ce record de points a été battu par LeBron James, mais pas avec les mêmes armes que son aîné. Les deux joueurs n’évoluent pas déjà au même poste : Kareem Abdul-Jabbar, 2m18 pour 102 kg, était un pivot tandis que LeBron James, 2m06 pour 113 kg, est un ailier.

"Les deux ères sont différentes, mais cela reste un record incroyable"

Les deux joueurs ont donc construit leur record différemment. "Durant l’ère Kareem Abdul-Jabbar, on était sur une NBA préhistorique, sourit Bastien Fontanieu. Il évoluait proche du panier. Il était connu pour son shoot : le Sky Hook. Une arme, un missile incontrôlable pour les défenseurs. Ce bras roulé en suspension, il l’a utilisé durant son immense carrière." LeBron James, lui, est un joueur plus complet. Il a un dribble, un shoot et, surtout, une explosivité presque inarrêtable. "LeBron a réalisé ce record dans un répertoire un peu plus élargi. Il a réussi à scorer dans les années 2000 où il fallait être proche du cercle, mais il s’est adapté aux différentes ères notamment l’ère Stephen Curry où le shoot à trois points est central. "

Ce shoot à trois points à 34,4% de moyenne par match, c’est une autre arme, essentielle, qui lui a permis de battre le record. LeBron James l’a construit, travaillé, fidèle à son image de bosseur, qu'il dévoile ces dernières années, tantôt dans sa salle de sport à la maison, sur son parquet personnel ou encore dans sa chambre de cryothérapie pour faciliter sa récupération.

Les "Big Men" ont longtemps dominé les raquettes avec en tête Kareem Abdul-Jabbar des Bucks de Milwaukee aux Los Angeles Lakers entre 1969 à 1989. La NBA a décidé de récompenser les tirs de loin en 1979, avec l’apparition de la célèbre ligne à trois points. Aujourd’hui, pour marquer un maximum de points, ce tir de loin est essentiel et fait grimper "plus facilement" les statistiques, explique George Eddy, journaliste à Canal+ et considéré comme "la voix du basket" en France. "Kareem Abdul-Jabbar n'a marqué qu’un seul panier à trois points dans sa carrière. Ça a donc été un énorme avantage pour LeBron James", glisse-t-il. Ce qui fait dire à George Eddy que le record de "King James" n’est pas aussi "fort" que celui du sextuple MVP (meilleur joueur sur une saison) de NBA : "Kareem Abdul-Jabbar a marqué plus de paniers à deux points et il l’a fait jusqu’à 42 ans."

Si les deux joueurs auront mis vingt saisons pour atteindre la barre des 38 389 points, ces deux joueurs n’ont pas, pour autant, commencé à fouler les parquets de la NBA au même âge. Kareem Abdul-Jabbar est passé par la case université en Californie où il a évolué sous les couleurs des Bruins de l’UCLA. Il n'a donc débuté dans la plus célèbre des ligues de basket-ball au monde "qu’à" l’âge de 22 ans. LeBron James, comme Kobe Bryant, a directement été inscrit à la draft après le lycée à seulement 18 ans. "Lebron a profité de ses jeunes années plus longtemps, remarque Georges Eddy, là où l’on est très performant. À l’âge d'Abdul-Jabbar, ce record était, selon moi, plus difficile à réaliser."

"Des athlètes qui ont dépassé les limites humaines"

Pour Bastien Fontanieu, la comparaison entre les deux stars de la NBA est légitime. Mais pour cet autre spécialiste du basket américain, le record de LeBron James a une forte résonance dans le basket moderne. "Même si les heures et la manière d’y arriver sont différentes, je dirais qu’il n’y a pas de manière plus facile ou plus difficile d'atteindre ce record, parce qu'on peut aussi dire que les athlètes sont meilleurs aujourd’hui. LeBron James a connu plus de pression physique, et surtout médiatique, pour une carrière de joueur. Les deux ères sont différentes et cela reste un record incroyable. Mais on peut aussi parler de la longévité. Aujourd’hui quel que soit le joueur qui veut se rapprocher de cette légende, il faudra jouer 18, 20 ans à très haut niveau", note le patron de TrashTalk.

Ce record demande en effet une régularité extrême durant de longues années : "C’est du quasi jamais vu à haut niveau, ajoute Bastien Fontanieu. Il n’y a pas beaucoup d’athlètes qui sont capables de garder ce niveau de jeu au fil des années. On peut parler de Tom Brady, vétéran du football américain, mais l’effort n’est pas le même. Avec ces deux basketteurs, on est sur des athlètes qui ont dépassé les limites humaines. Ils ont repoussé les lois de la physique."

"Il y avait une norme, eux l’ont explosée." Bastien Fontanieu à franceinfo

Une longévité unique

S'ils ont été nombreux à tenter de dépasser Kareem Abdul-Jabbar, aucun n’a eu une carrière aussi régulière et longue. La légende Michael Jordan ? Il a pris sa retraite sportive deux fois dans sa carrière, dont trois saisons entre 1998 et 2001. Si Kobe Bryant a fait office de favori pour décrocher le Graal, l’ancienne star des Lakers a perdu toutes ses chances après une blessure à un tendon d’Achille en 2013. "Black Mamba" ne retrouvera jamais son meilleur niveau et devra arrêter sa carrière, usé, trois ans plus tard, le 13 avril 2016. "LeBron James n’a jamais connu ça, note Bastien Fontanieu. On a un joueur qui est là, tous les ans, depuis 2003. Malgré tout le professionnalisme, il faut avoir une part de chance, aussi, la bénédiction des dieux de la santé pour atteindre ce record !" Et les statistiques parlent pour le natif d'Akron, dans l'Ohio : sur ses 19 premières saisons, l'ancien joueur de Cleveland a réalisé 16 saisons à plus de soixante matchs. La saison 2020-2021 a été celle où il a le moins joué avec, tout de même, 45 rencontres disputées.

Ce record est aussi une récompense pour un joueur au professionnalisme et au sérieux à toute épreuve salue George Eddy. "Il n’a jamais manqué une saison entière sur blessure. Il s’est énormément investi dans la préparation et dans la récupération des matchs. Il a embauché du personnel pour l’aider avec des coachs et des cuisiniers personnels... Il est très moderne dans son professionnalisme et cela se voit. Toujours, aujourd’hui à 38 ans, il manque très peu de matchs. À tout point de vue, c’est vraiment sa qualité. À 38 ans, c'est unique", note le spécialiste.

Un record fait pour durer

Reste la question de "l'après" : LeBron James a-t-il encore des défis à 38 ans ? "Je crois qu'il essaie d'ouvrir des portes qui n'ont pas été entrouvertes par d'autres légendes avant lui, analyse le directeur de publication de Trashtalk. C'est une légende qui montre que c'est possible d'être extraordinaire à 38 ans. Ça, vraiment, c'est du jamais-vu ce qu'il est en train de nous montrer à son âge. De plus, il a une attitude irréprochable sur et en dehors des terrains. LeBron, c'est l'ambassadeur le plus extraordinaire de l'histoire de la NBA et pour les sportifs dans d'autres disciplines. C'est un petit peu le sommet à atteindre en termes de compétitivité."

Ce record a surtout de bonnes chances de tenir quelques années et de renforcer la légende de ce joueur pas comme les autres, très actif en dehors des terrains auprès des minorités notamment la communauté afro-américaine. Mais une jeune garde très prometteuse tape à la porte avec, à sa tête, le Slovaque Luka Doncic. "Il est arrivé très jeune et a déjà marqué beaucoup de points dès le début de sa carrière. Alors si, lui, il arrive à faire 20 ans de carrière, il pourra peut-être prendre ce record. L’ère des trois points va aider ces joueurs-là à arriver plus vite à ce record. On peut dire aussi que les sciences médicales modernes permettent aux joueurs de mieux se soigner. La récupération a, aujourd’hui, une vraie place. Cela permettra peut-être aux joueurs de faire des carrières plus longues et d'être tout aussi performants entre 35 et 40 ans", pronostique-t-on du côté de TrashTalk.

La star pourrait maintenant s’appliquer à mettre la barre encore le plus haut possible, avec pourquoi pas un cinquième titre de champion de NBA. Et puis, de nombreux autres records s'offrent à lui : LeBron James pourrait en battre un autre à Salt Lake City le 19 février prochain lors du prochain All Star Game. Il pourrait alors devenir le joueur le plus sélectionné dans ce match qui réunit les meilleurs joueurs de la ligue et rejoindrait un certain... Kareem Abdul-Jabbar, joueur le plus capé de tous, avec 19 participations.

Enfin, la star des Lakers l'a annoncé il y a plusieurs semaines : il souhaite continuer sa carrière pour jouer au moins une saison avec son fils Bronny. "Je jouerai ma dernière année avec mon fils. Où Bronny ira, c'est là que j'irai. Je ferai tout ce qu'il faut pour jouer avec mon fils pendant un an. À ce moment-là, ce ne sera plus une question d'argent", disait-il en février 2022. LeBron James a signé jusqu’en 2024 avec les Los Angeles, la même année où son fils sera proposé à la Draft.