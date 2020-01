"Il a été l’un des plus grands sportifs de l’Histoire" : à l'Open d'Australie, l'hommage des joueurs de tennis à Kobe Bryant

L'émotion était grande, après l'annonce de la mort du basketteur américain, chez les joueurs de tennis qui sont en ce moment à Melbourne pour l'Open d'Australie.

Avant le huitième de finale entre Rafaël Nadal et Nick Kyrgios, les organisateurs de l'Open d'Australie ont tenu à rendre hommage à Kobe Bryant, décédé dimanche, en diffusant sur l'écran géant du central une vidéo retraçant la carrière de la star des Lakers. Les deux joueurs étaient à ce moment-là dans le couloir menant au court. Nick Kyrgios est ensuite entré sur le central, les larmes aux yeux et avec le maillot jaune des Lakers floqué du numéro 8, l'un des deux numéros que portait Kobe Bryant, lorsqu'il jouait pour la franchise de Los Angeles. Il s'est échauffé avec le maillot de son idole avant de le retirer pour le match.

Une idole pour les tennismen

À la fin du match, son adversaire Raphaël Nadal a lui aussi rendu hommage au basketteur disparu après sa qualification pour les quarts de finale. "Kobe Bryant a été l’un des plus grands sportifs de l’Histoire, il mérite une salve d’applaudissements, a lancé l’Espagnol. Il en a toujours voulu plus et toujours augmenté son niveau. Il a inspiré beaucoup de monde dans le sport et beaucoup d’enfants. C’est l’un de ces jours que tu veux oublier".

Kobe restera dans nos cœurs et dans notre esprit le reste de notre vie.Rafael Nadal, joueur de tennis espagnol

Un peu plus tôt, Gaël Monfils qui est un fan de la NBA s'est confié sur l'admiration qu'il portait à l'Américain. Quand il était gamin sur les terrains de basket, il se prenait pour Kobe Bryant. Depuis toujours, c'est sa référence sportive et son modèle. "J'ai gagné le tournoi de Marcq-en-Barœul quand j'étais petit, se souvient le joueur de tennis français. J'étais rentré sur le terrain avec le maillot de Kobe Bryant. C'est quelqu'un que j'admire énormément. Il était super sympa, humain, fascinant, avec une éthique de travail et une mentalité exceptionnelles."

C'est une grande légende et quelqu'un d'extrêmement inspirant.Gaël Monfils, joueur de tennis françaisà franceinfo

Stan Wawrinka a un souvenir précis avec Kobe Bryant, c'était aux Jeux olympiques de Pékin en 2008. Le Suisse n'avait qu'un objectif à l'époque : prendre une photo avec son idole. Et un soir, alors qu'il se promène avec son entraîneur, il tombe sur Kobe Bryant. "On était assis sur un banc le soir, et au moment où il arrive, je n'avais plus de batterie sur le téléphone, raconte Stan Wawrinka. J'ai cru que j'allais mourir. On a sprinté à l'appartement, on a pris un autre téléphone. On est redescendus en sprint. Dès qu'il nous a vus, on s'est remis à marcher comme si de rien n'était pour lui demander une photo".

My heart truly mourns over the news today. Kobe was a great mentor and friend to me. You and your daughter will live forever in our hearts. There are not enough words to express my deepest sympathies to the Bryants and every family suffering from this tragedy. RIP my friend pic.twitter.com/VRmgaOaITT — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 27, 2020

Novak Djokovic a publié sur Twitter une photo de lui tout sourire, aux côtés de Kobe Bryant avec ces mots : "Mon cœur pleure. Kobe était un mentor et un ami. Repose en paix."