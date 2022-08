Eurobasket 2022 : le format, les favoris, les chances de l'équipe de France, le calendrier... Ce qu'il faut savoir sur la compétition

Plus d'un an après la médaille d'argent aux Jeux olympiques de Tokyo (défaite en finale contre les Etats-Unis, 87-82), l'équipe de France débute son Eurobasket contre l'Allemagne, jeudi 1er septembre (à 20h30), à Cologne.

La France espère conquérir un deuxième titre dans son histoire mais l'Espagne, la Serbie, la Slovénie ou encore la Grèce ont des arguments à faire valoir. La compétition (du 1er au 18 septembre) est organisée dans quatre pays (Allemagne, Géorgie, Italie et République tchèque) avant une phase finale à la Mercedes-Benz Arena de Berlin. Franceinfo: sport vous résume tout ce qu'il faut savoir sur la compétition, initialement prévue en 2021, avant d'être décalée à la suite du report des Jeux olympiques de Tokyo.

Le format

Vingt-quatre nations sont sur la ligne de départ de ce championnat d'Europe de basket. Elles sont réparties en quatre groupes de six équipes. Chaque poule est située dans une ville unique : le groupe A à Tbilissi (Géorgie), le B à Cologne (Allemagne), le C à Milan (Italie) et la D à Prague (République tchèque).

Il faut se classer dans les quatre premières positions de son groupe à l'issue des cinq rencontres initiales pour se qualifier en huitièmes de finale. A ce stade de la compétition, les groupes A et B croisent (1er contre 4e, 2e contre 3e, etc) d'un côté, les groupes C et D de l'autre.

Les favoris

Aurons-nous un quatrième pays sacré en quatre éditions après la France en 2013, l'Espagne en 2015 et la Slovénie en 2017 ? La 41e édition paraît en tout cas particulièrement ouverte et aucune nation ne s'avance avec un statut d'ultra-favori. C'est un rôle que la France aurait pu briguer dans la foulée de sa médaille d'argent olympique mais Nando De Colo et Nicolas Batum ont fait l'impasse et les blessures n'ont pas épargné la sélection tricolore.

Tenante du titre, la Slovénie pourra compter sur sa superstar des Dallas Mavericks, Luka Doncic. Au total, ils seront huit Slovènes à défendre leur titre dont Klemen Prepelic et Goran Dragic, sorti de sa retraite internationale pour l'occasion.

A la recherche d'un premier titre international depuis 2002 (alors sous la bannière yougoslave), la Serbie a de quoi effrayer dans les pas du double MVP de la saison NBA, Nikola Jokic. Il sera accompagné du MVP de l'Euroligue en 2021, le meneur Vasilije Micic. En qualifications à la Coupe du monde, le 25 août, les Serbes ont battu, après prolongation, la Grèce (100-94), autre prétendant au sacre emmené par Giannis Antetokounmpo.

Le Serbe Nikola Jokic en match de préparation à l'Eurobasket contre l'Allemagne, à Hambourg, le 20 août 2022. (MICHAEL SCHWARTZ / DPA via AFP)

Enfin, impossible de ne pas mentionner l'Espagne. Titrée à trois reprises lors des cinq dernières éditions, la sélection ibère aborde sa première compétition sans les frères Gasol, Pau et Marc. Si la Roja est moins impressionnante que par le passé, pas aidée non plus par le forfait de Sergio Llull, il ne faudra pas sous-estimer les frères Hernangomez (Willy et Juan) ou la pépite de 20 ans Usman Garuba.

Les Bleus ambitieux mais décimés

L'Eurobasket devait être la deuxième marche, après les Jeux olympiques de Tokyo, qui doit mener l'équipe de France vers l'or olympique à Paris 2024. Mais après les forfaits rapidement annoncés de Nando De Colo et Nicolas Batum, les Bleus ont, en plus, déploré de nombreuses blessures en préparation (Victor Wembanyama, Frank Ntilikina, Moustapha Fall, Andrew Albicy). Le dernier cité a depuis réintégré le groupe et Moustapha Fall pourrait l'imiter s'il est rétabli à temps.

Avec cinq victoires en six rencontres de préparation (dont deux comptaient pour les qualifications à la Coupe du monde 2023), le bilan comptable est positif. Mais dans le jeu, l'équipe de Vincent Collet ne s'est pas rassurée, à l'image de sa dernière défaite en Bosnie-Herzégovine, samedi 28 août, après deux prolongations (96-90). Elle n'a jamais fait preuve de maîtrise pendant l'intégralité d'une rencontre.



Placés dans une poule relevée avec le pays-hôte allemand, la Slovénie, la Lituanie, la Bosnie-Herzégovine qui vient de les battre et la Hongrie, les Bleus ne devront pas laisser trop de matchs en route au risque d'affronter un gros dès les quarts de finale, voire en huitièmes de finale dans le pire des cas.

Le calendrier et la diffusion TV des Bleus

1er septembre (20h30) : France - Allemagne

3 septembre (17h45) : France - Lituanie

4 septembre (20h30) : France - Hongrie

6 septembre (14h30) : France - Bosnie-Herzégovine

7 septembre (17h15) : France - Slovénie

Toutes les rencontres de l'équipe de France seront diffusées sur Canal+ Sport 360, une nouvelle chaîne lancée, mercredi 31 août, par le groupe Canal+.