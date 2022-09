Mondial de basket 2022 : battue par la Serbie, la France court le risque de jouer les Etats-Unis en quarts de finale

L'équipe de France a manqué le coche. Déjà qualifiées avant cette dernière journée de la phase de poules de la Coupe du monde, les Bleues se sont inclinées contre la Serbie (68-62), mardi 27 septembre, et prennent le risque de se trouver face aux Etats-Unis en quarts de finale. Elles n'ont plus leur destin en mains et doivent espérer une victoire japonaise contre l'Australie pour terminer à la deuxième place du groupe B.

En effet, en s'inclinant de moins de treize points, les joueuses de Jean-Aimé Toupane conservent un dernier espoir d'éviter l'ogre américain au prochain tour. Un tirage au sort déterminera ensuite les affiches des quarts de finale, les sélections terminant aux deux premières positions étant assurées d'affronter une équipe classée troisième ou quatrième.