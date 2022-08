Basket : les Bleus chutent face à la Bosnie-Herzégovine en qualifications du Mondial 2023

Un match en montagnes russes et à la fin, c'est la Bosnie-Herzégovine qui gagne. Les Bleus ont chuté de peu (96-90), samedi 27 août, à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), lors d'un match comptant pour la 8e journée des qualifications pour la Coupe du monde de basket 2023.

Le capitaine français Evan Fournier a réussi à arracher la prolongation en égalisant dans les dernières secondes du match (76-76), mais les hommes de Vincent Collet se sont inclinés au terme des deux prolongations très accrochées, à l'image de la rencontre. Les Français concèdent leur deuxième défaite en huit matchs dans ces qualifications, et restent deuxièmes de leur groupe derrière la Lituanie, à quatre journées de la fin (ils doivent terminer dans les trois premiers pour se qualifier).

Une entame de match laborieuse

Il faut dire que la rencontre avait mal démarré. Vincent Collet s'est retrouvé à dégainer un temps mort après moins de trois minutes de jeu, et a sévèrement remonté les bretelles de ses joueurs, qui affichaient déjà neuf points de retard (11-2). Les Bleus se sont montrés complètement impuissants et éteints dans le premier quart-temps, comme face à la République tchèque, face à des Bosniens agressifs, soutenus par un public en feu dans la salle Mirza-Delibasic. Résultat des courses, les hommes d'Aziz Bekir se sont baladés et menaient de 14 points après 10 minutes de jeu (28-14).

Le deuxième quart-temps a d'abord permis aux Bleus de contenir l'hémorragie, puis de largement remonter au tableau d'affichage. Malgré une dizaine de ballons perdus durant la première partie de la rencontre, Rudy Gobert (10 points, 14 rebonds) et ses coéquipiers ont su renverser la partie. Grâce à un Guerschon Yabusele (16 points, 7 rebonds) toujours convaincant, épaulé par Terry Tarpey (8 points), les Bleus ont pris à la pause l'avantage sur des Bosniens moins étincelants (38-46).

Deux prolongations

Alors qu'on les avait quittés remobilisés, le retour des vestiaires a donné du fil à retordre aux joueurs de l'équipe de France. Les Bleus menaient 51 à 42, quand leur compteur s'est bloqué à cause de nombreuses pertes de balle, encore. Et les joueurs bosniens ont su en profiter pour infliger un 18-0 aux Bleus et porter le score à 59-51 à l'issue de troisième quart-temps.

Et là encore, ils sont revenus. Point par point, panier par panier, jusqu'à arracher une prolongation grâce à un magnifique dunk d'Evan Fournier (24 points, 5 rebonds) dans les dernières secondes du temps réglementaire. La première prolongation n'a pas permis de départager les deux équipes, qui se sont rendu coup pour coup (83-83). C'est lors des cinq dernières minutes que la Bosnie a fini par s'imposer, avec un tir de Lazic qui scellé le sort des Français.

C'est la première fois que les Tricolores s'inclinent face à la Bosnie-Herzégovine en dix rencontres entre les deux sélections. Les hommes de Vincent Collet vont devoir se ressaisir à cinq jours du début de l'Euro, où ils affronteront jeudi l'Allemagne pour leur premier match de la compétition. Ils retrouveront les Bosniens le 6 septembre lors de la phase de groupes.