Basket : Guerschon Yabusele et les Bleus s'imposent facilement face à la République tchèque en qualifications du Mondial 2023

L'équipe de France de basket poursuit son bel été. Après ses quatre succès en matchs de préparation à l'Eurobasket (1er au 18 septembre), les Bleus ont dominé la République tchèque (95-60) en match éliminatoire pour le Mondial 2023, mercredi 24 août. Ils trônent ainsi toujours en tête du groupe K avec six victoires en sept parties.

Démarrage diesel puis accélération pied au plancher, les Bleus à deux vitesses

Dans une chaude ambiance à l'Accor Arena de Bercy (14 578 spectateurs), les joueurs de Vincent Collet ont connu une première période compliquée. En panne d'adresse longue distance et en retard sur le repli défensif, les Bleus sont rentrés aux vestiaires menés 38-42.

Ils ont su mettre à profit une pause forcée - due au décentrage d'un panier qui a nécessité une longue intervention technique - pour s'envoler au retour des vestiaires. Timothé Luwawu-Cabarrot et Guerschon Yabusele, 16 points chacun, ont porté le groupe tricolore offensivement tandis que derrière, Rudy Gobert et Terry Tarpey ont fait régner la loi dans la raquette pour coller un 57-18 à sens unique en deuxième période.

"On est encore en construction, on a des joueurs expérimentés qui ne sont pas là mais il y a une belle histoire à construire" Vincent Collet au micro de France Télévisions

"C’était important de remporter cette victoire, même si on a été un peu mous en début de match", a expliqué Yabusele au micro de France Télévisions après la rencontre. "Mais on a fini fort, c’est bien, on s’est ajustés mais il ne faut pas que l'on s’habitue à ça. On doit continuer à progresser et commencer fort. On l'a prouvé, quand on défend ensemble, quand on joue ensemble, on est vraiment très durs à battre."

Quelques secondes plus tard, son sélectionneur Vincent Collet, transmettait peu ou prou le même message : "On a eu une entame difficile, ils nous ont fait bouger. On était un peu légers défensivement puis on a rectifié le tir en étant plus agressifs, en s'aidant et en se montrant moins impatients. Cela nous permet de mesurer qu'il y a encore beaucoup de boulot, on va continuer pour être prêts contre l'Allemagne jeudi soir (le 1er septembre pour le début de l'Euro). Avec un groupe jeune comme celui-ci, il est important d'avoir ces moments-là pour ne pas se faire surprendre le jour J."

Reste qu'à huit jours du début de la compétition continentale, les Bleus emmagasinent encore un peu plus de confiance avant de défier la Bosnie-Herzégovine samedi (20 heures), toujours pour les qualifications du Mondial 2023.